Reestrucutración de deuda bajo ley argentina propone alivio de US$ 20.000 millones a 2030 – Télam

Martn Guzmn Ministro de Economa de la Nacin

El proyecto de ley para la reestructuración de US$ 41.717 millones de títulos en dólares emitidos bajo legislación argentina implica el alivio en pagos por casi US$ 20.000 millones hasta 2030, según detalló un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Esta proyección parte de la base de que la propuesta para la deuda local se encuentra dentro de los parámetros de la última oferta presentada por el Gobierno para reestructurar los bonos bajo ley extranjera.

Puntualmente, la propuesta que trata el Senado mantiene la estructura financiera de los nuevos títulos a emitirse y el reconocimiento de intereses corridos mediante la entrega de bonos, con un mecanismo de incentivo para favorecer la aceptación temprana de la oferta,

En total, los títulos a reestructurar equivalen al 12,9% de la deuda total del país y al 12,5% del PBI, de los cuales, aproximadamente, unos US$ 14.700 millones (35%) están en manos de tenedores privados y el resto en distintos organismos públicos (BCRA, FGS, Banco Nación, entre otros).

“Para los títulos elegibles pagaderos en dólares (Letes, Bonares, Discount y Par) se ofrece a cambio un menú de cuatro nuevos títulos en la misma moneda con vencimiento en 2030, 2035, 2038 y 2041, con la misma estructura financiera ofrecida en el canje de deuda bajo legislación extranjera.

Para las Letes y Bonares hay una quita nominal de 3%, mientras que los Discount y Par se canjean sin quita”, detalló el informe.

Adicionalmente, quienes tengan títulos con vencimiento hasta 2024 tienen la opción de canjear sus tenencias por bonos en pesos ajustables por inflación con vencimiento en 2026 y 2028 (Boncer).

“La opción de canje por Boncer no tiene quita nominal pero se realiza a un tipo de cambio implícito predeterminado ($70,815 por USD), sin ninguna actualización prevista a la fecha de liquidación de la operación”, apuntó el documento.

Según detalla el proyecto de ley, los nuevos bonos comenzarán a devengar intereses ni bien se emitan (4/9/2020) con un primer cupón anual para los bonos en dólares previsto para septiembre de 2021 y, desde entonces, pagos semestrales en marzo y septiembre.

Asimismo, se prevé el reconocimiento de los intereses impagos hasta el 4 de septiembre de 2020 para quienes ingresen en forma temprana al canje mediante un nuevo título en dólares con vencimiento en 2030 y cupón de 1%, mientras que los que ingresen con posterioridad sólo se les reconocerán hasta el 6 de abril de 2020.

En cuanto a los intereses, los bonos en dólares vigentes pagan un cupón promedio del 6,7% para el periodo 2021-2038 mientras que, para los nuevos instrumentos, el cupón promedio de la deuda se reduce a 3,7%, con una estructura creciente en el tiempo.

Asumiendo una cláusula de salida (exit yield) de 11%, la oferta de nuevos bonos en dólares tiene un valor estimado de US$ 48 por cada lámina de US$ 100 para los bonos Par, US$ 55,9 para los Discount y entre US$ 49 y US$ 52,7 para los Bonares y Letes.

“Los nuevos bonos generarían pagos de amortizaciones e intereses acumulados por aproximadamente US$ 2.200 millones en el período 2020-2024 y US$ 32.500 millones en 2020-2030 lo que, comparando con el perfil de vencimientos actual, implica una reducción de los servicios de deuda cercana a US$ 30.400 millones y US$ 19.600 millones, respectivamente”, concluyó el documento.