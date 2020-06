Refinanciación de la deuda de Mendoza: se extiende por diez días el plazo de la oferta a los bonistas

La oferta que se hizo a los bonistas es pasar el vencimiento de 2024 para 2029 y bajar la tasa de interés del 8% al 4% anual.

En el marco del proceso de renegociación de la deuda de Mendoza, el Ministerio de Hacienda y Finanzas informa que ha decido extender por 10 días el plazo para que los tenedores de bonos acepten o no la oferta de la Provincia. El plazo fijado inicialmente vencía este martes 16 de junio.

El Gobierno de Mendoza tiene como objetivo reperfilar la curva de vencimientos y seguir en el camino de la sostenibilidad de la deuda. El principal desafío es que los acreedores entiendan que el problema de Mendoza no es la pandemia sino un contexto nacional complejo en el que no se avizora crecimiento económico por tiempo indeterminado. Es decir que el inconveniente no es de corto plazo sino estructural y que la Provincia está dispuesta a pagar pero no podrá hacerlo en las condiciones que se acordaron en 2016.

Mendoza ha mostrado voluntad de seguir negociando con los acreedores para encontrar la forma de honrar sus compromisos. Hoy Argentina no tiene acceso a financiamiento internacional, por lo que no existirá posibilidad de tomar nuevos créditos para afrontar vencimientos. De esta manera, se necesita lograr algo como lo que se consiguió en 2004 con el bono Aconcagua. Es decir, reestructurar los vencimientos a largo plazo para poder cumplirlos.

La oferta que se hizo a los bonistas es pasar el vencimiento de 2024 para 2029 y bajar la tasa de interés del 8% al 4% anual. Además, libera a Mendoza del pago de los cupones de intereses, tanto del que venció en mayo y no se pagará esta semana como los de noviembre de 2020, mayo de 2021 y noviembre de 2021.