reforma laboral, baja de impuestos y privatizaciones

«Va a haber segundo tiempo. Va a ser un cambio basado en la sabiduría que la gente ha ido adquiriendo en estos últimos dos años Las promesas que han hecho el kirchnerismo y el populismo son fantasiosas», sostuvo Macri en diálogo con el canal TN; al tiempo que dijo que la tarea de JxC es la «responsabilidad».

El exmandatario, que perdió la reelección en 2019 frente a Fernández, lanzó: «Mi optimismo no es fantasioso, no es voluntarismo. Es que veo la sabiduría de mucha gente que me dice ‘no entendíamos hace 4 años, ahora vemos qué significaba el concepto de una cultura del poder sana’. Gobernantes que sean servidores, no que se sirvan del país para ellos».

«Tenemos que agarrar un lápiz y tachar todo lo que sea necesario y tiene que decir: con menos impuestos, si no no hay inversión, ingresan $100, se gastan $100. Como cualquier hijo de vecino. Se administrará por el apoyo de la gente; hay una sabiduría distinta. No es la misma la Argentina de hoy que la del 2015», afirmó el fundador del PRO.

Sobre la sustentabilidad de un futuro gobierno propio, declaró: «Recaudar los impuestos que corresponden, y administrarlos como corresponden. Como hacés vos en tu casa. Si vos hacés eso y el que nos mira hace eso, ¿por qué el político cuando llega ahí se dedica a repartir lo que no existe para encima en el desorden sacar ventaja?».

Acto seguido, Macri volvió a reafirmar que en una nueva gestión contemplaría una privatización de Aerolíneas Argentinas. «Si Aerolíneas no es autosustentable, hay que privatizarla», dijo, lacónico, y añadió: «Es mentira que Aerolíneas vuela adonde las demás no vuelan. Las nuevas que trajimos con Guillo Dietrich generaron rutas que no existían, conectando ciudades del país sin pasar por Buenos Aires».

Al respecto, el exjefe de Gobierno fustigó con dureza al titular de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró. «Biró cuesta más caro que la reina de Inglaterra? Podríamos tener una monarquía acá. ¿Qué es, el monarca de este país? ¿Qué aporta para que nos cueste como un rey? Ya no quedan prácticamente líneas estatales en el mundo. No es sinónimo de soberanía», disparó.

Y añadió: «Quiero realmente que se caigan estos mitos: que un aviso romántico de Aerolíneas Argentinas nos va a ocultar que el señor Biró y sus secuaces le cuestan a los argentinos 700 millones de dólares por año».

Por otra parte, Macri adelantó que avanzaría en una reforma laboral y volvió a despacharse contra otro gremialista: Pablo Moyano. «Nadie invierte en un país donde un señor como Pablo Moyano puede poner un camión e impedir que la gente entre o salga de una fábrica. Comportamientos de ese tipo destruyen el futuro de la Argentina», sostuvo.

Por último, el dirigente afirmó que «hoy la realidad es tan potente que no está llevando hacia un embudo: el embudo de la sensatez, en el cual hay que arremangarse. La cultura del trabajo es lo que nos tiene que sacar del lugar en donde estamos».