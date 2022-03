Regionales de la CGT: entre las desprolijidades, la dispersión y la búsqueda de consensos

El GPS de la CGT, si hablamos de normalización de regionales, indica que las próximas paradas son San Juan, Formosa, las delegaciones de Trelew y Puerto de Madryn de la provincia de Chubut y finalmente Catamarca: a todos esos casilleros asistirá Horacio Otero en calidad de Delegado Normalizador. Como contó Mundo Gremial, este miércoles será el turno de San Juan; distrito en el que ya se consiguió la «unidad» para conformar la nueva cúpula dirigencial. Y así seguirá el derrotero de regularizar las seccionales siempre y cuando haya unidad.

Normalización de las regionales de la CGT: el criterio es la unidad

Este miércoles se espera la presencia de Antonio Caló y Natalia Solves en calidad de secretarios de Interior de la CGT y por ser la primera regional a normalizar. En caso de dispensa, hay que considerar que el metalúrgico viene de cerrar las elecciones de la UOM y tiene por delante el Congreso nacional, que se hará el 22 próximo, para elegir autoridades nacionales. También se especula con la presencia de Pablo Moyano junto a algunos gremios de su sector. La disputa por la confección de las regionales es clave porque eso da poder territorial si de conflictos o apoyos hablamos.

Regionales importantes como La Matanza y Lomas de Zamora no pueden alcanzar esa unidad por lo que se seguirá explorando alternativas; como la de conformar triunviratos o co-secretarías generales para tratar de llegar a una síntesis que aglutine a los distintos espacios. Mundo Gremial dio cuenta de la situación en Matanza; mientras que en Lomas de Zamora el río está revuelto. El actual secretario general es Sergio Oyhamburú aunque ya con mandato vencido. Del lado de enfrente tiene una oposición muy fuerte con más de 50 gremios que, por el escenario, están detrás del dirigente Jorge Torres, de Luz y Fuerza. Y hablando de Moyano, en algún momento los sindicatos que le responden estaban en el oficialismo, pero la ruptura llevó a que en estos momentos estén del lado de Torres.

Regularizar las regionales de la CGT un nuevo foco de disputa de poder sindical

Y un dato que grafica las desprolijidades por la falta de muñeca política en las regionales: Oyhamburú fue concejal de su distrito durante ocho años hasta diciembre 2019, lo que «está expresamente prohibido por reglamento: no se pueden ejercer cargos políticos mientras sé ocupa una secretaría en la CGT», explicaron a Mundo Gremial fuentes calificadas.

Sigue la misma fuente: «Otro tema referido a desprolijidades es que los gobernadores llaman a la CGT y preguntan a quién tienen que responder porque hay dos o tres dirigentes que se arrogan ser los representantes locales de la Central y eso no se puede admitir». Completa: «Chapean con que son de la CGT y piden terrenos, fondos o planes por lo que con este proceso que estamos encarando todas esas situaciones se van cortar».

-Pero, ¿qué pasa si no se alcanza la unidad?

-Las que no están de acuerdo a los papeles de la CGT no tienen más mandato; allí están, entre otras, Córdoba, Rosario, San Luis, Jujuy y Salta, etc. Caducaron los mandatos y si no se unen se les pone un delegado normalizador como para mantener el funcionamiento de la regional.

Además de ser necesario conseguir la unidad es importante tener la afiliación correctamente, la cuota al día y que la lista que se vaya a presentar cumpla el cupo femenino.