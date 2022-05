Registraron más de 180 ataques a centros médicos en Ucrania

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este miércoles que desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero pasado, se reportaron más de 180 ataques a la infraestructura médica en Ucrania.

«La OMS confirmó 186 ataques a la infraestructura médica en Ucrania», precisó el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa, informó la agencia de noticias Sputnik.

El jefe de la OMS agregó que el 5 de mayo viajará a Polonia para participar en una reunión de donantes sobre Ucrania, y aseguró que la situación sanitaria en el país se deteriora cada día, especialmente en el este.

En paralelo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) comunicó que al menos una de cada seis escuelas en el este de Ucrania sufrieron daños o quedaron destruidas, entre ellos el único centro gestionado por dicha agencia en la localidad de Mariupol.

.@WHO has verified 11 more attacks on health care in #Ukraine, for a total of 186. In 2022, WHO has tallied 292 attacks on health care in 12 countries & territories, incl. 57 in the occupied Palestinian territory & 18 in Sudan. WHO strongly condemns these attacks. #NotATarget

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 4, 2022