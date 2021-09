Regresa la presencialidad a la Cámara de Diputados. Foto: Google

El presidente de de la Cámara baja, Sergio Massa, le comunicó a los jefes de bloque que este jueves firmaba la resolución para eliminar las sesiones de forma remota, con lo cual los legisladores deberán asistir al Congreso cuando les sea requerido.

“En materia de comisiones, vamos a tener la posibilidad de que las autoridades de Comisión puedan trabajar de manera virtual, para que no dependan de los vuelos”, afirmó Massa. De esta manera, adelantó la nueva forma en la que comenzará a trabajar el Parlamento, donde la presencialidad volverá a ser norma, a la par de la liberación de muchas de las restricciones que regían en el país producto de la emergencia sanitaria por Covid-19.

A su vez, estará la alternativa de que en comisiones algún integrante lo pueda hacer de forma remota para así demorar lo menos posible el avance de los proyectos. “Vamos a dar la doble posibilidad, cumpliendo protocolos sanitarios, estableciendo el régimen de presentación de testeos, pero sí volver a la presencialidad”, destacó el ex intendente de Tigre.

Cuando la resolución entre en vigencia, se convocará a sesión al Congreso con los diputados en el recinto por primera vez desde febrero del 2020, el último encuentro antes de la pandemia. Massa comunicó la medida este miércoles con el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y la vicepresidenta de la bancada, Cecilia Moreau, y con el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y su par de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.

El protocolo que habían acordado los legisladores, que no estuvo exento de roces entre oficialismo y oposición, establecía que no más de 50 diputados podían estar en el recinto, y el resto lo haría de forma virtual. Luego, a medida que fue creciendo la vacunación y disminuyendo los contagios, el número de los presentes fue aumentando, dejando la virtualidad sólo para aquellos que estuvieran dentro de los grupos de riesgo. El protocolo de funcionamiento venció el pasado 23 de julio y no se volvió a prorrogar, y la última sesión fue el 8 de julio.





