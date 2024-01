rehenes liberados piden salvar a quienes siguen retenidos por Hamás

Este martes varios rehenes han intervenido en el Parlamento israelí (Knesset) para exigir la liberación de los rehenes que continúan en manos del grupo islamista. Para ello han hecho hincapié en algunas de las barbaridades que se viven en los túneles, detallando que las violaciones son una constante.

Es el caso de Aviva Siegel y su hija Shir, quienes fueron liberadas de las garras de Hamás el pasado mes de noviembre. Ambas han relatado ante los diputados el trato que sufren los secuestrados: «En este momento alguien está siendo violado en un túnel de Gaza», aseguró la joven.

En esta misma línea, Chen Goldstein Among, quien también estuvo retenido en la Franja, aseveró que «hay niñas que no han tenido su periodo durante mucho tiempo«, lo que podría indicar que habrían quedado embarazadas.

«Los terroristas traen ropa inadecuada para las niñas y las convierten en sus muñecas«, explicó también Aviva, quien fue capturada en su casa en el kibutz Kfar Aza junto con su marido Keith, que aún no ha sido liberado, según informa Times of Israel.

«No puedo soportarlo, han pasado casi cuatro meses y todavía están allí», ha replicado. No obstante, ha detallado que las mujeres no son las únicas que sufren este tipo de abusos. «Los chicos también pasan por estas cosas. No pueden quedar embarazos, pero también pasan por eso. Algo debe cambiar», ha reprochado ante las autoridades presentes en la Cámara.

«¡Están en cautiverio, no han hecho nada malo! No tenemos derecho a quedarnos sentados aquí, tenemos que gritar por ellos. ¿Dónde está la gente realmente importante? ¿Dónde están las personas del gabinete encargadas de tomar decisiones y por qué no escuchan esto? «, ha concluido en forma de protesta.