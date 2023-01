Reino unido anunció planes para reducir la inflación y estimular el crecimiento económico

El ministro de Finanzas británico, Jeremy Hunt, anunció planes para reducir la inflación y estimular el crecimiento económico, y descartó por el momento los recortes de impuestos.

Durante un discurso este viernes en la sede europea de la agencia Bloomberg, en Londres, aseguró que «el mejor recorte de impuestos en este momento es reducir la inflación», que supera el 10% interanual.

En ese sentido, describió la reducción de la inflación como la «única forma sostenible de restaurar la armonía industrial» en el país.

Sobre las criticas del impacto del Brexit y de la economía en general, Hunt señaló que el crecimiento del país fue superior al de Francia, Japón e Italia desde el colapso financiero de 2008, a pesar de los desafíos económicos de la última década.

«Al igual que otros países, el Reino Unido ha estado lidiando con vientos en contra económicos, causados ​​por una década de eventos del cisne negro: una crisis financiera, una pandemia y luego una crisis energética internacional», afirmó.

«Y mi partido comprende mejor que otros la importancia de los impuestos bajos para crear incentivos y fomentar estímulo del crecimiento económico», agregó, tras destacar que los individuos y las empresas solo pueden asumir riesgos cuando los gobiernos brindan estabilidad económica y financiera.

“When the whole economy grows, wages go up, unemployment goes down, and life gets better for everyone”.

Watch my video setting out my plan to grow the economy:

pic.twitter.com/iGYYW7Yxrq

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) January 27, 2023