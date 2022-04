Reino Unido espera poder enviar de vuelta a los primeros solicitantes de asilo a Ruanda ‘en semanas’

El Gobierno de Reino Unido espera implementar «en semanas» el controvertido plan presentado este jueves para controlar la migración irregular, que incluye enviar a los solicitantes de asilo de vuelta a Ruanda y confiar a la Armada la vigilancia de las llegadas ilegales por mar.

Andrew Griffith, un asesor del primer ministro, Boris Johnson, detalló que la puesta en marcha del plan «no requiere la aprobación de leyes», por lo que las autoridades esperan «poder hacerlo (derivar a los migrantes) bajo las normativas ya existentes», informó este viernes la agencia de noticias Europa Press.

«Por lo tanto, debería ser posible implementarlo en semanas o en pocos meses», indicó.

Este jueves, el primer ministro, Boris Johnson informó que «la Royal Navy (Armada) asumirá el mando operativo en el Canal de la Mancha (…) para garantizar que ninguna embarcación llegue al Reino Unido sin ser detectada».

El anuncio se realizó durante una visita a Dover, en la costa del sur de Inglaterra, por donde en los últimos meses llegó un número cada vez mayor de embarcaciones con migrantes.

We are taking bold action to tackle the vile people smuggling trade and fix our broken asylum system. pic.twitter.com/MHisLf9ofC

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 14, 2022