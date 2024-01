Reino Unido lanzó una histórica expansión nuclear y ya no dependerá de la energía rusa

El Gobierno británico anunció este jueves un ambicioso plan de expansión de la energía nuclear que constituye la mayor iniciativa de este tipo en los últimos 70 años, con lo que no dependerá -y probablemente muchos otros países europeos tampoco- de la energía que provee Rusia, según una fuente oficial.

La medida está destinada a crear empleos, reducir las facturas y fortalecer la seguridad energética nacional luego del sacudón que provocó la guerra en Ucrania, que hizo subir los precios de la energía con el consecuente perjuicio para los hogares británicos y del resto de Europa.

La guerra desencadenó la peor crisis energética global desde la década de 1970 y los precios de la energía aumentaron en muchas partes del mundo al tiempo que los países disminuían o suspendían la compra de combustibles fósiles procedentes de Rusia.

Según el plan del Gobierno británico, el Reino Unido incrementará ahora su generación nuclear hasta en cuatro veces, alcanzando los 24 gigavatios (GW) para 2050.

Esto representará suficiente energía para satisfacer una cuarta parte de las necesidades eléctricas del país.

«La energía nuclear es el antídoto perfecto para los desafíos energéticos que enfrenta Gran Bretaña: es ecológica, más barata a largo plazo y garantizará la seguridad energética del Reino Unido a largo plazo», afirmó el primer ministro Rishi Sunak.

El programa incluye la exploración de una nueva central eléctrica a gran escala, comparable a las de Sizewell en Suffolk o Hinkley en Somerset. Además, el Gobierno invertirá hasta 300 millones de libras esterlinas en la producción británica de combustible nuclear avanzado, conocido como Haleu, que actualmente sólo se produce comercialmente en Rusia.

Why power ahead with the largest expansion of nuclear energy in 70 years?

Because nuclear is reliable.

It will produce cheaper power.

It’s low-carbon.

It weakens the Kremlin’s grip on global energy markets.

AND it will support tens of thousands of high-skilled British jobs. pic.twitter.com/t3TN0AWESH

— Claire Coutinho MP (@ClaireCoutinho) January 11, 2024