Reino Unido propone corregir políticas anti LGBTIQ+ en las Fuerzas Armadas

Tras la publicación de una revisión independiente, el Gobierno británico se disculpó oficialmente con los veteranos y personal militar LGBTIQ+ que fueron objeto de una prohibición previa al año 2000 y propuso medidas para compensarlos.

La revisión independiente, encabezada por Lord Etherton y copatrocinada por el Ministerio de Defensa y la Oficina de Relaciones de Veteranos, examinó las vivencias del personal afectado por la prohibición de la homosexualidad en las Fuerzas Armadas entre 1967 y 2000.

El Gobierno británico calificó el trato anterior al personal y veteranos LGBTIQ+ como «totalmente inaceptable» y «lamentable».

Las investigaciones sobre la sexualidad de un individuo resultaron intrusivas y, en ciertos casos, tuvieron impactos duraderos y graves en las vidas de los veteranos y sus familias.

Hubo relatos de homofobia, intimidación, chantaje, agresiones sexuales, exámenes médicos «vergonzosos» y terapia de conversión.

En ese sentido, el primer ministro Rishi Sunak expresó ante el Parlamento su arrepentimiento.

«La prohibición de que las personas LGBTIQ+ sirvieran en nuestro ejército hasta el año 2000 fue un fracaso atroz del Estado británico«, afirmó.

«Muchos sufrieron los más horribles abusos y violencias sexuales, intimidación y acoso homofóbicos, todo mientras servían valientemente a este país», dijo ante los diputados.

El ministro de Defensa, Ben Wallace, celebró que esta revisión haya arrojado «una luz tan necesaria sobre un capítulo histórico vergonzoso e inaceptable de la historia de nuestras Fuerzas Armadas».

