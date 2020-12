Reino Unido registra 981 muertes en un día, su máximo desde abril… y pone freno a la ‘vuelta a clase’ en enero

El coronavirus vuelve a coger fuerza en Europa, con Reino Unido sumido en una ola que no cesa. Este miércoles, las autoridades británicas han comunicado 981 nuevos muertos y más de 50.000 casos confirmados por segundo día consecutivo. Esto ha provocado que el Gobierno de Boris Johnson retrase la vuelta a clase de los universitarios y los estudiantes de Secundaria.

Las autoridades atribuyen el repunte de estos días al retraso de las notificaciones correspondientes a las fiestas de Navidad, pero también asumen que se están notando los efectos de la nueva variante detectada este mes, supuestamente más contagiosa. Reino Unido acumula desde el inicio de la pandemia 2.432.888 casos y al menos 72.548 fallecidos. Además, el primer ministro, Boris Johnson, ha admitido que el 60 por ciento de los nuevos casos podrían corresponder a esta variante, que se estaría expandiendo especialmente por Inglaterra. En este territorio, la cifra de hospitalizados ya supera el pico de abril, en plena primera ola.

En una declaración en el Parlamento, el ministro británico de Educación, Gavin Williamson ha anunciado que los centros de secundaria y las universidades del Reino Unido retrasarán la vuelta a las clases tras las vacaciones de Navidad hasta el 18 de enero.

Por su parte, Italia ha informado de que este miércoles se han registrado 16.202 nuevos casos de coronavirus y 575 muertos. Eso sí, Sanidad ha destacado que se trata de una proporción menor respecto a días anteriores. El martes, por ejemplo, se detectaron 11.212 casos y 659 fallecidos, si bien fueron 128.740 las personas sometidas a la prueba.

También Portugal se encuentra inmerso en una ola que no frena. Es más, hoy han dado datos que no se registraban desde el pasado 5 de diciembre. Y eso que su movilidad en Navidad no está permitida. Las autoridades sanitarias de Portugal han notificado más de 6.000 nuevos casos (6.049) de COVID-19.

En cuanto a Alemania, ha superado por primera vez el umbral de los mil fallecidos diarios a causa de la Covid, una cifra registrada en un momento en el que el país se encuentra en medio de un segundo confinamiento por el repunte de casos. El Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas, ha indicado que durante las últimas 24 horas han muerto 1.129 personas, cifra que supera ampliamente los 962 registrados el 23 de diciembre, que hasta ahora era la peor cifra desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, ha resaltado que durante el último día se han confirmado además 22.459 casos, lo que sitúa el total en 1.687.185, con 32.107 fallecidos. Hasta la fecha 1.302.600 personas se han recuperado de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.