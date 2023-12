Reino Unido sancionó a colonos israelíes extremistas y reafirmó el apoyo al Estado palestino

El primer ministro británico, Rishi Sunak, reafirmó este jueves el apoyo del Reino Unido a la solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina, y su canciller anunció la prohibición de entrada al país de colonos judíos implicados en ataques a palestinos en los territorios de Cisjordania bajo ocupación israelí donde Palestina quiere fundar su Estado.

Sunak dijo a medios británicos que demasiadas personas han muerto ya en la actual escalada entre Israel y el movimiento islamista Hamas y subrayó que la creación de un Estado palestino que coexista pacíficamente con el Estado israelí sigue siendo la mejor opción para una paz duradera en la región, pese a la oposición del Gobierno de Israel.

“Nuestra posición de larga data sigue siendo que la solución de los dos Estados es lo necesario aquí», dijo sobre el recrudecimiento del conflicto iniciado el 7 de octubre luego de que milicianos de Hamas infiltrados en Israel desde la Franja de Gaza asesinara a 1.200 personas y se llevaran a 240 rehenes, incluyendo una veintena de argentinos.

Desde entonces, más de 18.600 palestinos murieron y más de 50.000 resultaron heridos en Gaza en una ofensiva aérea y terrestre israelí que ha generado tantas críticas internacionales como condenas los ataques de Hamas, así como presiones a Israel para que la detenga.

«Lo que está pasando es increíblemente preocupante. He dicho constantemente que han perdido la vida demasiadas personas inocentes. Nadie quiere que este conflicto dure más tiempo del necesario”, declaró Sunak a los medios.

Israel ha dicho que seguirá con su ofensiva para «destruir» a Hamas y liberar a los rehenes «con o sin apoyo internacional», y que la operación podría durar meses o incluso años.

El premier británico volvió a defender el derecho de Israel a defenderse y a enfatizar la necesidad de proteger a los civiles palestinos al mismo tiempo.

La declaración siguió a una entrevista de la cadena de Televisión Sky News a la embajadora israelí en el Reino Unido, Tzipi Hotovely, que rechazó la idea de crear un Estado palestino.

«Absolutamente no. Israel lo sabe hoy, y el mundo debería saberlo ya, que los palestinos nunca quisieron tener un Estado al lado de Israel”, dijo, sino adueñarse de todo su territorio, extendiéndose desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán.

Foto: AFP



La ONU decidió en 1947 dividir a Palestina, que entonces estaba bajo control británico, en dos Estados: uno para los árabes o palestinos y otro para judíos, Israel, que se creó al año siguiente. El Estado palestino no se creó, y Gaza y Cisjordania quedaron bajo el control de Egipto y Jordania, respectivamente.

En 1967, en una guerra contra Egipto, Jordania y otros países árabes, Israel capturó Cisjordania y Jerusalén este y los colonizó. Palestina los reclama para fundar su Estado, pero Israel se niega a retirar sus colonias, que son ilegales según el derecho internacional.

La actual escalada en la Franja de Gaza agravó una ola de violencia en Cisjordania que se arrastraba desde el año pasado, y más de 270 palestinos han muerto allí desde el 7 de octubre en ataques del Ejército o de colonos israelíes.

El canciller británico, David Cameron, anunció este jueves que se prohibirá la entrada al Reino Unido a colonos responsables de la violencia para asegurarse de que el país no puede ser el hogar de personas que cometen estos actos intimidatorios.

«Los colonos extremistas, al atacar y matar a civiles palestinos, están debilitando la seguridad y la estabilidad tanto de israelíes como de palestinos. Israel debe tomar medidas más contundentes para poner fin a la violencia de los colonos y exigir responsabilidades a sus autores», escribió el ministro en un tuit.

Extremist settlers, by targeting and killing Palestinian civilians, are undermining security and stability for both Israelis and Palestinians.

Israel must take stronger action to stop settler violence and hold the perpetrators accountable.

We are banning those responsible for…

— David Cameron (@David_Cameron) December 14, 2023