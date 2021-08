Remataron los autos de lujo del sindicalista Marcelo Balcedo

Autos de lujo del sindicalista Balcedo en Uruguay.

Unos tres automóviles de la flota de gama perteneciente al sindicalista Marcelo Balcedo fueron rematados este martes por la Justicia uruguaya, luego de que fracasara la primera subasta hecha en marzo pasado.

Son tres vehículos que fueron rematados por la Junta Nacional de Drogas de Uruguay la cual investiga a Balcedo, quien permanece en arresto domiciliaria luego de ser condenado a 4 años y 8 meses por lavado de dinero.

Los vehículos subastados fueron un Porsche Panamera, un Chevrolet Camaro y una camioneta Range Rover, por un valor de U$S 81.000, U$S 55.000 y U$S 78.000, según el portal El País de Uruguay.

El valor de subasta fue inferior a aquel que se había rematado en marzo.

En esa oportunidad se había rematado el Porsche Panamera en U$S 125.000 más comisión, el Chevrolet Camaro en U$S 82.000 más comisiones la Range Rover en U$S 133.000 más comisión.

La subasta fue en el Ballroom del Hotel Radisson Montevideo Victoria Plaza, donde se había hecho en marzo y que fracasó.

No obstante, el comprador de esos tres autos primero tuvo problemas para demostrar poder de compra de los vehículos y luego falleció en medio del proceso.

En aquella primera subasta, estuvo presente en la misma la esposa de Balcedo, Paola Fiege, quien también había sido condenada por lavado de dinero: en esta oportunidad no estuvo.

Para evitar que se repita otra vez una subasta fallida, ahora los organizadores cambiaron el mecanismo y antes de ofertar primero debieron depositar una suma 15.000 dólares.

Mientras tanto, en Argentina siguen reclamando la extradición del sindicalista la cual hasta el momento no se hizo lugar, y a fin de año será juzgada la familia de Balcedo por lavado de dinero.





