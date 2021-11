Rentas municipal informa que se dará “Tasa Cero” para los impuestos en la ciudad de La Banda

La Dirección General de Rentas de la Municipalidad de La Banda informa que durante el periodo 2022 no habrá incremento en la ordenanza tarifaria de los impuestos municipales, comerciales e inmobiliarios.

Esto indicaría, una “Tasa Cero” en los mismos, considerado por el Ejecutivo Municipal como un apoyo y acompañamiento a la economía familiar y social de la ciudad.

Al respecto, el director de Rentas, Javier Alexandro, manifestó: “Estas medidas fueron dispuestas por el intendente Pablo Mirolo con el objetivo de contribuir con las economías familiares, de los comerciantes bandeños y de los trabajadores del servicio de transporte semipúblico de pasajeros”.

Asimismo, se informó que se realizará una quita total o parcial de los intereses en las diferentes deudas municipales, “les pedimos a los vecinos que presenten algún tipo deuda que se acerquen a las instalaciones de la Dirección de Rentas para regularizar su situación, en el caso de que opten por realizar el pago total de misma se otorgará una quita total de los intereses, en el caso de que se realicen en varios pagos se irán acomodando los intereses”.

No habrá aumento para la renovación de las habilitaciones de radiotaxis

Asimismo, desde Rentas Municipal se dejó en claro también que la medida de quita de intereses abarcará también la Renovación de las Habilitaciones de taxis y radiotaxi de la ciudad de La Banda, por lo que se determinó que no tendrá incremento alguno en lo abonado en el año anterior.