Renunció el funcionario encargado de controlar la pesca ilegal: recibió amenazas y debía hacer despidos masivos

Una nueva renuncia en el gobierno de Javier Milei se produjo en las últimas horas debido a la salida del ahora exdirector de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, organismo dependiente de la Subsecretaría de Pesca de la Secretaría de Bioeconomía, a cargo de Fernando Vilella. El funcionario de larga experiencia denunció que le pidieron que confeccione una lista masiva para despedir a sus compañeros y trascendió que recibió amenazas de otra cartera del gobierno.

Suárez trabaja desde hace 15 años y es de los denominados “funcionarios de carrera” con conocimiento sobre el tema y el cargo que ocupa. De hecho, estuvo al frente desde el 2009, incluso durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Si bien es militante de La Cámpora y había presentado su renuncia cuando ganó el libertario Javier Milei, le pidieron que se quede por su valiosa experiencia.

Aunque se trata de un funcionario de tercera línea, el revuelo en su salida se dio porque, según consignó la revista especializada Puerto, habría recibido una llamada amenazante de parte de un Coordinador General de la Cancillería que conduce Diana Mondino, Pablo Ferrara Raisberg, cuando se aprestaba a tomar cartas en el asunto ante un buque de capitales chinos que pescaba de manera ilegal merluza negra en el sur del país. El escándalo tomó una dimensión tal que él también presentó su renuncia este martes, aunque Mondino está en Vietnam por lo que aún no fue aceptada.

«Estamos hablando de 50 familias que quedarán en la calle”, denunció Suárez luego de su renuncia

A pesar de este conflicto, no sería la única razón para la renuncia, ya que según indica la revista especializada Puerto, «le pidieron, el viernes pasado, que confeccionara una lista con 50 nombres para ser despedidos y que preparara una desregulación, eliminando las resoluciones y disposiciones establecidas por la Secretaría de AGyP y la Subsecretaría de Pesca desde 2019 a 2023″.

«Me dirijo a usted con el fin de presentar mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha, siendo este el último día trabajado, en el cargo de Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA», señala la nota de renuncia dirigida al subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla.

Luego de renunciar, Suarez publicó: “Se cierra una etapa muy intensa en los últimos cuatro años para mí. Lamento la situación porque mis compañeros están muy mal, en estos tres meses logramos algunos avances en cuanto al personal, pero hay gente que, al igual que los trabajadores del INIDEP, solo han cobrado enero. Algunos llevan 30 años trabajando para esta estructura y no saben si quedarán en la calle, sin ninguna posibilidad de reinserción debido a la situación actual del país y su edad. Estamos hablando de 50 familias que quedarán en la calle”, denunció.

Renunció un funcionario mencionado en la polémica de los aumentos de sueldos en el Gobierno

El escándalo por la pesca ilegal de merluza negra por parte de un buque chino

La gota que colmó su paciencia, sin embargo, habría sido la supuesta llamada recibida para interceder a favor de un barco pesquero llamado Tai An. Una nave de bandera argentina, radicada en Tierra del Fuego, pero cuyo dueño es un empresario de origen chino que vive en esa provincia dueño de la empresa Prodesur, consignó la revista antes mencionada. Días atrás, el Tai An estaba pescando en una zona prohibida la codiciada merluza negra que no puede pescar sin autorización, ni para barcos locales ni extranjeros ya que la depredación y la pesca furtiva en la zona del Mar Argentino está prohibida.

Suárez recibió la denuncia del hecho, pidió el derrotero del barco, antecedentes y parte de pesca electrónico para comprobar el ilícito y tras verificar que para ese momento llevaba capturadas 142 toneladas de merluza negra, preparó la nota para ordenar el inmediato regreso a puerto del buque, pero no pudo llevarlo a cabo, ya que habría recibido una llamada desde Cancillería. El funcionario acusado de ese llamado fue Pablo Ferrara Raisberg y, según indicó la agencia Noticias Argentinas, con un tono fuerte e intimidatorio, cuestionó el procedimiento y ordenó que el barco no debía regresar al puerto. Finalmente, Cazorla tomó intervención en el caso y ordenó que no regrese, pero que se mantenga fuera de la zona de veda de la merluza negra.

Presentó su renuncia Pablo Ferrara Raisberg

Pablo Ferrara Raisberg es coordinador general en el Ministerio de Relaciones Exteriores

Pablo Ferrara Raisberg es coordinador general en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de nuestro país y representante de la Cancillería ante el Consejo Federal Pesquero. Tiene un vínculo personal con Diana Mondino y llegó a la cartera en diciembre, con esta gestión. Su aparente intromisión en la gestión de Julián Suárez generó un escándalo tal que, a última hora de este martes, presentó su renuncia.

Diana Mondino, por su parte, está en su primer viaje por Asia, con el objetivo de abrir mercados y atraer inversiones. Llegó este mismo martes a Hanói, capital de Vietnam, luego de su visita a Malasia. El programa en Vietnam incluye reuniones con altas autoridades políticas y económicas y encuentros con empresarios. Por ello, el escándalo repercutirá en su gestión con demora.

Sin embargo, ya se empezó a gestar una gran polémica en la política y el senador radical Pablo Daniel Blanco adelantó que pedirá que las autoridades de Cancillería comparezcan en el Congreso y den explicaciones sobre las supuestas presiones. “El buque estaba pescando sin ningún tipo de autorización, una especie prohibida y en aguas vedadas para tal fin. Es un acto ilícito por donde se lo mire y, además, depredador”, denunció.

