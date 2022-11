Renunció la jefa de seguridad de Twitter ante aumento de cuentas falsas en la gestión Musk

La jefa de seguridad de Twitter, Lea Kissner, decidió presentar la renuncia, junto a otros altos ejecutivos, mientras la renovación de la plataforma, orientada por su nuevo propietario, Elon Musk, experimentó un aumento de cuentas falsas, hecho que originó una inusual advertencia de los reguladores estadounidenses.

«He tomado la difícil decisión de abandonar Twitter», escribió Kissner en su cuenta de la red social.

Las renuncias se produjeron un día después del caótico lanzamiento de las nuevas funciones introducidas por Musk tras la compra por 44.000 millones de dólares de la influyente aplicación, refirió la agencia de noticias AFP.

I’ve made the hard decision to leave Twitter. I’ve had the opportunity to work with amazing people and I’m so proud of the privacy, security, and IT teams and the work we’ve done.

I’m looking forward to figuring out what’s next, starting with my reviews for @USENIXSecurity 😁

— Lea Kissner (@LeaKissner) November 10, 2022