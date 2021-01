Reportes trimestrales devuelven impulso a las bolsas

Los índices asiáticos cerraron hoy a la baja, a pesar de las noticias de que Moderna está acelerando el ritmo de una vacuna que responde positivamente a la variante sudafricana de Covid. Las actas de la última reunión de política monetaria del Banco de Japón destacaron que los miembros están de acuerdo en que el banco central “no dudará en tomar más medidas de flexibilización si es necesario”.



Las bolsas de Estados Unidos abren hoy al alza, luego del cierre mixto de ayer. Resultados corporativos como General Electric y Johnson & Johnson parecen impulsar el mercado.



En el frente del paquete de estímulo fiscal, la declaración de Biden acerca de estar dispuesto a negociar respecto del total propuesto (1.9 billones de dólares), será un foco de atención en los mercados. Los republicanos consideran que este monto es demasiado oneroso, pero ambos partidos están de acuerdo en que la distribución de las vacunas Covid-19 es una prioridad hoy.



En el frente macroeconómico, el único dato relevante del día es el índice de confianza del consumidor en Estados Unidos, mientras que en el frente trimestral hoy se darán a conocer los datos de Microsoft, 3M, Johnson & Johnson y American Express.



La sesión de ayer fue de contrastes, con los inversionistas positivos ante los próximos reportes trimestrales del sector tecnológico que se publican esta semana, mientras que el sentimiento general está decididamente más tibio sobre la vieja economía. El DJ30, junto con los índices europeos, desciende en gran medida debido a los datos preocupantes sobre la propagación de Covid y el retraso en la distribución de vacunas.



Las bolsas de valores europeas cotizaron a la baja ayer, a pesar de varios informes trimestrales positivos, que están ayudando a los inversionistas a limitar el miedo vinculado a la posibilidad de nuevos confinamientos en los distintos países que luchan con las nuevas variantes del coronavirus.



Entre las acciones individuales, a Philips le fue bien, con un aumento de 2.15%, después de informar un aumento de 7% en las utilidades del cuarto trimestre, ya que la pandemia continuó impulsando la demanda de equipos hospitalarios para atender a los pacientes con Covid-19.



El sector del transporte pesó en los índices, perdiendo las principales aerolíneas entre 3% y 6%, mientras que el sector también cerró.



En EU, el Nasdaq tocó nuevos máximos históricos, con los inversionistas optimistas ante los resultados trimestrales de los gigantes tecnológicos, mientras que las acciones cíclicas han retrocedido desde las ganancias recientes. En particular, se espera que Microsoft, Facebook y Apple tengan una buena temporada de reportes, luego de los resultados de Netflix la semana pasada.



ENFOQUE TÉCNICO

GER30



Señales de distribución en el GER30, que actualmente busca una consolidación en el MM de 200 días en el gráfico de 4 horas. En general, el aumento de la volatilidad y la debilidad del RSI resaltan la posibilidad de buscar más soportes, principalmente en la zona de 13,460 puntos. Una corrección por debajo de este nivel proyectaría el índice hacia la zona de 13,050 puntos. Un rebote del nivel actual de 13,700 tendría el primer nivel de resistencia en el área de 14,000, una caída por debajo de este nivel resultaría en la continuación probable de la distribución en curso.



ENFOQUE FUNDAMENTAL

PPL Corporation: una de las “acciones de valor” más infravaloradas del mercado estadounidense



Con los mercados de valores estadounidenses que continúan actualizándose a nuevos máximos, el dilema de los inversionistas sobre qué acciones presentan las mejores oportunidades de rentabilidad y apreciación sigue siendo el punto de enfoque en la selección de valores. En concreto, los mercados siguen recompensando las acciones de crecimiento, aunque es fundamental reequilibrar la cartera con las de valor, capaces de ofrecer un negocio sólido y rentabilidades atractivas en términos de dividendos y retribución de la renta variable. PPL es hoy una de las pocas acciones que ofrece una buena valoración, una alta rentabilidad por dividendo y un modelo de negocio resistente a la recesión.



PPL es una empresa de servicios públicos que distribuye energía a más de 10 millones de clientes en Estados Unidos y Reino Unido. La empresa opera a través de varias empresas reguladas y suministra electricidad a clientes en el Reino Unido, Pensilvania, Kentucky, Virginia y Tennessee, siendo una de las principales en Estados Unidos con más de 12.000 empleados.



En agosto de 2020, la compañía anunció su intención de vender su negocio en Reino Unido para centrarse en el mercado estadounidense. La compañía experimentó un ligero deterioro en sus fundamentos durante 2020, pero las métricas de ingresos y capital se mantuvieron estables durante el año, gracias a la naturaleza anticíclica del modelo de negocio de servicios públicos.



Con respecto a la última temporada de informes, PPL anunció los resultados del tercer trimestre el 5 de noviembre. Específicamente, los ingresos bajaron 2% durante el trimestre en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Las utilidades por acción disminuyeron 5% interanual, pero esas disminuciones se manejaron bien y no pusieron en riesgo los pagos de dividendos de la compañía.



De cara al futuro, la dirección espera un modesto crecimiento de las utilidades por acción del 2% anual durante los próximos cinco años. Tradicionalmente, las empresas de servicios públicos no son acciones de alto crecimiento y, en este sentido, el progreso debe ocurrir a través de un aumento (de un solo dígito) en el número de clientes y aumentos periódicos de la tasa de clientes.



Al igual que otros aristócratas de los dividendos, PPL tiene un historial importante en la generación de éstos, habiendo aumentado su índice de pago por más de 20 años consecutivos. Si bien la tasa de crecimiento no ha sido impresionante, del orden de 2% promedio anual, la consistencia a lo largo de los años es la cifra específica de esta empresa. Con base en el precio actual de las acciones, cercano a 28.50 dólares y un dividendo trimestral de aproximadamente 0.415 dólares por acción, el rendimiento por dividendo de PPL es cercano a 6%.



Con una tasa de pago esperada en 2021 aún por debajo del 70%, el dividendo parece relativamente seguro. Por ello, y un modelo de negocio, el de las utilities,que genera beneficios constantes incluso durante las recesiones, PPL debería poder mantener el nivel actual de retribución al accionista incluso ante el regreso de un escenario recesivo.