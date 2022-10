reprimieron en la ciudad natal de Mahsa Amini las protestas por su muerte

Fuerzas de seguridad iraníes reprimieron este miércoles con disparos y gas lacrimógeno a cientos de personas que se manifestaron en las calles de Saqezz para protestar contra el gobierno por la muerte de la joven Mahsa Amini, que está enterrada en esa ciudad norteña.

Horas después de los incidentes, el acceso a Internet quedó cortado en Saqezz, en la provincia del Kurdistán, en el noroeste de Irán, en la frontera con Irak, informaron medios estatales.

Más temprano, cientos de manifestantes se congregaron este miércoles en torno a su tumba para rendirle homenaje al culminar, según marca la tradición islámica chiita, el periodo de luto de 40 días posterior su muerte luego de haber sido detenida por la policía de la moral en Teherán, la capital.

La muerte de la joven de 22 años generó una ola de protestas en todo el país, con decenas de muertos y cientos de mujeres jóvenes quemando sus velos para expresar su repudio a las autoridades.

Para este miércoles se esperaban manifestaciones en todo el país, sobre todo en el norteño Kurdistán iraní, la zona del país de mayoría kurda, que ha sido de las más afectadas por las protestas. Medios estatales reportaron manifestaciones también en Teherán.

«Fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno y abrieron fuego contra personas en la plaza Zindan, en la ciudad de Saqqez,» informó Hengaw, un grupo basado en Noruega que supervisa violaciones de derechos humanos en Kurdistán, en su cuenta de Twitter.

El acceso a internet fue bloqueado por «razones de seguridad» en la ciudad iraní de Saghez, en la provincia de Kurdistán, de donde era originaria Mahsa Amini, la jornada de una ceremonia que marca el fin del duelo tradicional de 40 días, según un medio de comunicación local.

La agencia de noticias semioficial iraní ISNA dijo horas después que autoridades habían cortado el acceso a Internet en Saqqez «por razones de seguridad»

«Tras las tensiones y los enfrentamientos dispersos que se produjeron después de la ceremonia, la conexión a Internet se cortó en la ciudad de Saqqez por razones de seguridad», escribió la agencia, que citó a funcionarios.

La joven de 22 años murió el 16 de septiembre, tres días después de ser detenida por la policía de la moral en Teherán por llevar mal colocado el velo con que las mujeres deben cubrirse la cabeza y el pecho en la república islámica.

Autoridades y forenses dicen que murió de causas naturales, pero las sospechas de que haya sido golpeada ha provocado las protestas, las peores en el país desde otras en 2019 por cuestiones económicas.

Las autoridades intentaron impedir o al menos controlar las manifestaciones, con patrullas controlando desde la madrugada las calles de Saqezz, informó Hengaw, y agregó que varias de las rutas que conducen al cementerio fueron bloqueadas.

Sin embargo, desde muy temprano, grupos de personas se han dirigido al cementerio donde descansan los restos de Amini, ubicado a ocho kilómetros de la ciudad, donde tuvo lugar una ceremonia religiosa, según la cadena de televisión Iran International.

En un video publicado por Hengaw, cientos de personas congregadas en torno a la tumba de la joven palmean siguiendo el ritmo melancólico de del himno religioso «No me dejes solo».

En una imagen también replicada por Hengaw en su cuenta de Twitter, se puede ver decenas de autos frenados en una ruta y miles de personas a pie en el carril contrario.

En el centro, una mujer parada arriba del techo de su auto alza los brazos después de lanzar un pedido de «libertad».

«Este año es el año de la sangre, Seyed Ali será derrocado», gritaba un grupo en un video, en referencia al líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, que ha acusado a los manifestantes de ser «alborotadores» instigados por Estados Unidos e Israel.

A pesar de las amenazas recibidas desde que murió Amini, su familia anunció que también participaría de las protestas, informó la agencia de noticias Europa Press.

Despite all threats from regime forces, people continue the uprisings in Aichi Cemetery in Saqqez.

October 26, 2022#MahsaAmini#Kurdistan#ZhinaAminipic.twitter.com/V7traffW4V

— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) October 26, 2022