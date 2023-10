Republicanos nominaron a un cuarto candidato para presidir el Congreso de EEUU

El opositor Partido Republicano nominó en la noche del martes a un cuarto candidato en apenas dos semanas para reemplazar al destituido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en medio de un caos interno que mantiene paralizado el Congreso desde el 3 de octubre.

En una votación a última hora, los republicanos nominaron al representante Mike Johnson, poco después de que el nominado Tom Emmer, el más moderado de los que se presentaban al cargo, se retirara abruptamente, consciente de las reticencias de algunos seguidores del expresidente Donald Trump a respaldarlo en la sesión plenaria.

Johnson, de Luisiana y abogado especializado en cuestiones constitucionales. es cercano a Trump.

La Cámara de Representantes lleva paralizada desde la destitución el 3 de octubre del anterior líder, Kevin McCarthy, por una rebelión de partidarios de Trump.

Y esto en un contexto tenso: tienen de plazo hasta el 17 de noviembre para ponerse de acuerdo sobre un presupuesto si quieren evitar el cierre parcial del Gobierno federal de Estados Unidos, que obligaría a cientos de miles de trabajadores a quedarse temporalmente en casa sin salario.

En el frente internacional tienen dos asignaturas pendientes.

Sin líder, la Cámara de Representantes no puede acceder a la petición del presidente Joe Biden de desbloquear más de 100.000 millones de dólares en fondos de urgencia, sobre todo para ayuda militar para Israel y Ucrania.

.@RepMikeJohnson is a friend, fighter, and principled conservative who can get the job done.

He has my full support as Speaker. We’ll keep working together to put our country first and fulfill our Commitment to America.

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) October 25, 2023