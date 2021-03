Restricciones nocturnas en la Provincia: cuáles son los 110 municipios donde se aplicarán

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y el jefe de gabinete provincial, Carlos Bianco, Agencia NA.

Los 110 distritos de la provincia de Buenos Aires que se encuentran en fase 4 aplicarán restricciones por el aumento de casos de coronavirus, según anunció hoy el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en tanto que los 25 que se encuentran en fase 5 permanecerán sin limitaciones de sus actividades.

Durante una conferencia de prensa brindada hoy para informar sobre la situación epidemiológica de la provincia, Bianco detalló las restricciones que se aplicarán en los municipios y dijo que, aunque actualmente no hay ninguno en fase 3, “podrían volver si es que continúan aumentando los casos”.

En los 110 municipios que se encuentran en fase 4 se aplicarán restricciones de horario nocturno y un límite de hasta 10 personas para reuniones recreativas o sociales.

Noticias relacionadas

Bianco señaló que a partir de los datos de ayer “solo se modificaron Carmen de Areco y San Cayetano que pasan a fase 4” y el distrito de Rauch “pasa de fase 4 a fase 5”.

En ese marco, agregó que se contemplará el estudio de medidas adicionales para aquellos municipios “que en el transcurso de las próximas semanas se vean obligados a volver a la fase 3 de la cuarentena”.

Your browser does not support the video element.

“Los integrantes del Comité Operativo de Emergencia Covid-19 de la provincia de Buenos Aires se encuentran trabajando en la revisión de las actividades y restricciones a la circulación incluidas en la fase 3, para el eventual caso de que sea necesario restablecerla ante un aumento mayor del número de casos”, señaló.

Apuntó que si continua el aumento de casos, “más temprano que tarde tendremos que restablecer la fase 3 con restricciones adicionales procurando mantener el empleo y la producción, pero priorizando “la salud y la vida de los y las bonaerenses”.

Actualmente los 110 distritos que se encuentran en fase 4 son: 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberti, Almirante Brown, Avellaneda, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berazategui, Berisso, Bolivar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Suárez y Daireaux.

También están Dolores, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Alvarado, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Juan Madariaga, General La Madrid y General Las Heras.

Otras comunas en Fase 4 son General Paz, General Pueyrredón, General Rodríguez, General San Martín, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Junín, La Costa, La Matanza, La Plata, Lanús, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Malvinas Argentinas, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Merlo y Monte.

Fases de aislamiento en Provincia de Buenos Aires. Coronavirus en Argentina. by Diario 26 on Scribd

Además están Monte Hermoso, Moreno, Morón, Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pergamino, Pilar, Pinamar, Presidente Perón, Quilmes, Ramallo, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipacha, Tandil, Tigre, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres de Febrero, Vicente López, Villa Gesell y Zárate.

Los distritos en fase 5, que se mantienen sin restricciones, son Adolfo Alsina, Adolfo Gonzalez Chaves, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Castelli, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Florentino Ameghino, General Alvear, General Lavalle, General Pinto, General Viamonte, Guaminí y Lezama.

También Maipú, Pellegrini, Pila, Púan, Punta Indio, Rauch, Salliqueló, Tapalqué, Tordillo, Tres Lomas y Villarino.