Retratos de un tiempo que parece mentira

Portada de Postales del confinamiento. libro de Alejandro Meter.

El guatemalteco Eduardo Halfón dice que dedicó los dos meses de encierro en París a ser “casi exclusivamente” padre. “Escribir ya no me importaba, o no me importaba mucho, o me importaba menos que asegurarme de que mi hijo de tres años viviera su nueva realidad como si fuera una aventura”.