    RETROCESO JUDICIAL.

Ferdinand Amunchásteguy. Los días monótonos se han terminado en estas tierras, con cada amanecer una nueva realidad nos sorprende y aleja de nuestras mentes, el aburrimiento o el hastío de las cosas comunes que agobian a los hombres simples. El Presidente nos sorprende con su inagotable capacidad de generar hechos nuevos, que revitalizan nuestra imaginación tratando de entender porque actúa de esa forma. En su alegre tránsito por la vida, se entretiene en dejar descolocado a alguno de sus colaboradores cercanos. El ministro Trotta, posiblemente, habrá de enmudecer para no contrariar más a su jefe que debe corregirlo, casi a diario, para enmendar sus errores conceptuales. En este último tiempo, también debió avanzar sobre las autoridades provinciales, que tampoco advirtieron la riqueza de un debate intelectual entra una profesora y el prepotente alumno que intentaba no coincidir con ella.

En fin, la tarea del Presidente se hace cada vez más titánica, teniendo que asumir en todos los frentes las inconsistencias de quienes lo acompañan en su gestión. Claro que no es el único que debe soportar los embates de un mundo perverso que intenta alzarse con su prestigio, en la oposición, María Eugenia Vidal debe tener algún entuerto pendiente con Fernando Iglesias ya que, en una lista encabezada por mujeres, por dos veces le ha generado alguna situación desagradable vinculado al desenfado de su lengua y de sus manos, que parecen escaparse a lo meramente causal para convertirse en un escollo premeditado. Mientras la realidad política se desarrolla en este escenario de comedia, la justicia decidió algunos temas que no debiesen resultar tan ligeros. Concedió la excarcelación al “pata” Medina y la libertad condicional a Luis D’Elia, al primero que hacía tiempo se encontraba en arresto domiciliario y al segundo por haber reunido los requisitos que prevé la ley. Más allá de las decisiones judiciales, en este caso ajustadas a las normas, ambos episodios volvieron a poner al descubierto la anomia que campea habitualmente en nuestra sociedad. Al primero se le impuso, dado el objeto de su procesamiento, que se debía abstener de participar en actividades sindicales, obviamente, lo primero que hizo fue encabezar una movilización que lo mostraba, como a un General Romano, regresando triunfal a su pequeño feudo. Ante el episodio se alzaron voces contrarias que, a su vez, generaron un video viral en el que unos muchachos amigos, amenazaban al Juez, al Fiscal, a sus hijos y familias con matarlos si no pasaban por alto el pequeño festejo que había generado la reaparición, en las calles de La Plata, del compañero Medina. Sin embargo, la Justicia, insensible, le revocó el flamante beneficio y lo volvió a la soledad de su vivienda. Mejor suerte tuvo Luis D’Elia que, como una “Marianne” autóctona mostró la libertad frente a sus seguidores, cortando la pulsera electrónica que llevaba, mostrándola como la cadena de la que recién se liberaría el pueblo francés con la caída de la Bastilla. Más suerte que Medina tuvo, porque voces oficiales minimizaron su inconducta y contemplaron con cariño sus afirmaciones de ser un perseguido político, lo que le alejó de otros reproches. Finalmente, y para terminar un repaso de las actividades judiciales, podemos recordar que el líder de los “monos” al describir su actividad – en su declaración inicial ante el Tribunal Oral- señaló que ella consistía en conectar “sicarios” para atentar contra Jueces y Fiscales. Quizás una bravuconada para no desmerecer su rol de jefe, aunque una requisa posterior descubrió en su celda, instalado, un teléfono de línea -que no deja memoria o rastro de las comunicaciones realizadas- Una vez más, las autoridades salieron a justificar ese descubrimiento como si fuera habitual y permitido al resto de la población carcelaria, montar un despacho en cada celda. La justicia retrocede en el país, quizás por culpa de los Jueces, pero sin duda y seguramente, por la inobservancia de la Ley que los otros sectores de la Sociedad han establecido como regla de comportamiento. El mismo Ejecutivo incumple las propias disposiciones que dicta, relativizando el acatamiento que pueda exigirle a los demás, y de ese modo las instituciones van degradándose hasta convertirse en la sombra de aquellas que fueron imaginadas para asegurar nuestro bienestar y progreso, vemos diluirse a la República y no alcanzamos a dar un paso en su recuperación, estamos entregados a no dejar a nuestros sucesores un país siquiera parecido al que recibimos, obviamente no mejor.