Revelan cómo operó Rodríguez Simón para lograr la renuncia de Gils Carbó

En el marco de la causa que investiga la persecución contra el Grupo Indalo por parte del Gobierno de Mauricio Macri, el peritaje al celular de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón compromete cada vez más al ex diputado del Parlasur y evidencia la línea directa que tenía con el expresidente, Mauricio Macri, al cumplir su verdadero rol de operador judicial.

Según el testimonio del fiscal Gabriel de Vedia, primo hermano de la ex esposa de “Pepín”, Soledad de Vedia, en octubre de 2017 acudió a Rodríguez Simón preocupado por la persecución sobre la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. En ese marco, ambos mantuvieron un encuentro en Casa Rosada, donde el primero le dijo:

–¿No se puede acabar la persecución?

–Mirá –dijo Pepín—, si vos me traes la renuncia, la persecución obvio que se acaba.

–Pero ella no va a renunciar.

–Y bueno –dijo—, meteremos presas a las hijas, y a ella.

Y agregó:

–Va por el orden que digo primero.

La reunión se hizo el jueves 26 de octubre de 2017. Alejandra Gils Carbó renunció el lunes 30.

Según el testimonio, al que tuvo acceso El Cohete a la Luna, De Vedia estaba “muy preocupado”. “Había acompañado la gestión de la Procuradora, que era excelente. Me sentía humanamente responsable porque una persona así sufriera semejante persecución. Había acciones judiciales por la famosa compra del edificio de la Procuración, eran dos denuncias penales y era tremendo para quien humanamente era una persona de bien. Ella fue siempre una mujer muy fuerte física y espiritualmente, pero la preocupación máxima, máxima, fue cuando aparece en los medios la persecución hacia las hijas”, sostuvo.

Vale recordar que Mauricio Macri exigió la renuncia de la procuradora desde antes de asumir e incluso intentó sacarla por decreto. Bajo su Gobierno las hijas de Gils Carbó fueron imputadas por la publicación de un blog, y luego el fiscal Carlos Rívolo impulsó la causa judicial por la compra de un edificio.

Finalmente, el 12 de octubre de 2017 el juez Julián Ercolini la procesó por administración fraudulenta. Ese mismo día, el editor Ricardo Roa publicó el teléfono de una de sus hijas en el diario Clarín, después de lo cual ella fue víctima de una ola de amenazas.

“Uno leía medios y había amenazas hacia las hijas. Y tuvieron amenazas. Y esa situación de iniciarles causas, por más que cualquiera tenga la conciencia tranquila, preocupa. En ese marco, muy preocupado, intenté hablar con Pepín Rodríguez Simón. Le pedí el teléfono primero a mi prima Soledad. No contestó. Luego a alguna hermana. No lo tenía nadie. Hasta que al final lo conseguí por alguien ajeno a la familia. Y llamé. Creo que me respondió enseguida. Yo era conocido como fiscal”, relató De Vedia.

–¿Te acordás de mí? —pregunté.

Le dije que lo quería ver. Me dijo que sí. No me preguntó el motivo. Me dio la dirección: ¡en la Casa de Gobierno! Y me río porque él era en realidad director de YPF.

–Ah –dije—, ¿tenes despacho ahí?”

“Llegamos y ahí me sorprendió muchísimo, por el lugar donde me recibió. Me dijo que compartía despacho con Torello. Yo le planteo el tema de la Procuradora. Primero negó la persecución. Para ellos no había persecución. Me dijo que el ministerio público iba a cambiar, que iba a haber un proyecto de Ley para modificar el esquema y ahí le pregunté lo que me interesaba, que era que se acabe la persecución: ¿no se puede acabar?”, en ese marco, según el audio, Rodríguez Simón le dijo que la Procuradora tenía que renunciar para no ir presa.

“Y ahí me impactó muchísimo. Yo tengo muchos años en esto –dice De Vedia—. Y no estoy acostumbrado a escuchar cosas como estas, la verdad es que lo tomás como una amenaza. Como una chicana. Lo que quieras. Me dijo: Si me traes la renuncia de la Procuradora… Esto no se lo conté ni siquiera a ella, algunos sabían que iba a ir verlo porque lo comenté. Y era un día que Alejandra estaba en un homenaje que le hacían a ella en la Universidad de Lanús, todavía me acuerdo, en el mismo momento. Yo tenía la esperanza de conseguir algún grado de credibilidad, que podía irme de ahí con, tal vez, una tregua, un quedate tranquilo, pero no. Salí más preocupado, mucho más preocupado. Y todavía le pregunté:

–¿Para qué la quieren sacar a Alejandra? ¿Para poner a alguien?

–Ningún fiscal va a ser Procurador en nuestra gestión –me dijo—, y creo que dijo que con el tiempo vamos a darle otro perfil.

Finalmente, el día 30 de octubre de 2017 Gils Carbó presentó su renuncia a la Procuraduría. La misma se efectivizó el 31 de diciembre del mismo año