Reviví la entrevista a Cristina Kirchner en C5N

Cristina, sobre la salud de Florencia: «Mi hija es una mujer que está enferma»

Dijo Cristina: «Me preguntás en qué me influyó el intento de asesinato. En lo que más me influyó tal vez sea en el temor, a ver, Máximo es grande, es un hombre. No depende de mí. Pero mi hija, Florencia, sí depende de mí. Mi hija es una mujer que está enferma, que tiene una patología. Ella sí necesita y me necesita.

«Si a mí me pasara algo, yo siento que ella sufriría muchísimo. El intento de asesinato sí me impactó mucho porque nadie tiene comprada la vida. En definitiva, pensar qué sería de Florencia si yo no estoy, sí es una cosa que me afecta. Hay un tendencia a la deshumanización», agregó.