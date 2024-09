Ricardo Alfonsín dio a conocer los motivos de su salida de la UCR y volvió a criticar al Gobierno

Oficializada ya su partida del radicalismo, el ex embajador en España Ricardo Alfonsín afirmó este sábado que se fue de la Unión Cívica Radical (UCR) pero que, a pesar de la ruptura, mantiene con firmeza las «ideas» que identificaron históricamente al partido centenario. El dirigente trabaja actualmente en la conformación un nuevo espacio político de «centroizquierda» junto a las agrupaciones Libres del Sur y Forja, en aras de construir una alternativa al peronismo y por supuesto al oficialismo, cuya administración fue descrita por Alfonsín como la «más reaccionaria desde la democracia hasta la fecha».

«No me fui del partido, si participar en un partido político es un principio de ideas y valores que se traducen en programas. Los que se fueron son los que llevaron el partido a esta situación. No me fui, en las ideas no«, sostuvo Alfonsín en diálogo con radio Splendid AM990.

En esa línea, el ex legislador contó, tal como trascendió la última semana, que va a formar un nuevo frente de «centroizquierda» con Libres del Sur y Forja.

«Hay una proporción importante de electores que no son peronistas, pero tampoco quieren votar a la derecha. No son antiperonistas. Nosotros no somos una creación de un espacio gorila. Somos un espacio de centroizquierda y no me da miedo decirlo», explicó.

El ex embajador también habló de la actualidad de la UCR y señaló que «le han hecho un vacío» al actual titular del espacio, Martín Lousteau.

«Nadie hizo una autocrítica. Son mayoría los que se sienten cómodos en esta oposición. Esto me decepciona absolutamente», dijo Alfonsín.

El ex diputado nacional se refirió también al gobierno del Frente de Todos y manifestó: «Una gestión de (Mauricio) Macri hubiera sido mucho peor que la de Alberto (Fernández)».

«Se cometieron errores, pero ningún gobierno tuvo que enfrentar sus dificultades. Si hubiese ganado JxC las cosas hubieran sido mucho peores«, consideró.

Además, calificó la administración del presidente Javier Milei como el gobierno «más reaccionario desde la democracia hasta la fecha».

