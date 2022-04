Ricardo Alfonsín recordó el levantamiento carapintada que desafió a su padre

Ricardo Alfonsín. Foto: archivo.

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, recordó el levantamiento carapintada que en la Semana Santa de 1987 desafió a la autoridad de su padre, el expresidente Raúl Alfonsín, y puso en vilo a la democracia argentina, a la vez que consideró que esa situación se resolvió gracias al «apoyo de toda la fuerza política y del conjunto de la sociedad».

«Teníamos miedo de que se interrumpiera la democracia como en otras ocasiones y que volvieran los golpes militares», expresó Alfonsín en declaraciones al Destape Radio y dijo que «gracias a Dios se pudieron resolver las cosas con el apoyo de toda la fuerza política y el conjunto de la sociedad; y continuamos hoy con el período de la historia más larga desde el punto de vista de las instituciones democráticas».

También recodó la frase, ahora histórica, que pronunció su padre cuando se dio por terminada la rebelión y señaló: «La casa está en orden, felices pascuas».

Sostuvo que «no era para decir ‘felices pascuas'» y afirmó que Argentina corría el riesgo de que «se interrumpieran las instituciones de la democracia, que volviéramos a los golpes militares, que asesinaran al presidente de la República o que lo secuestraran, que se enfrentara un sector del ejército con el otro».

Al rememorar la frase de su padre, advirtió que «nunca está en orden la casa» debido a que «nunca las cosas se solucionan definitivamente ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social».

Consultado sobre asuntos de actualidad, el embajador consideró «el gobierno está sufriendo una gran incomprensión» y resaltó «las dificultades económicas terribles» que tuvo que enfrentar «antes de la pandemia» y subrayó que luego de la crisis sanitaria «las cosas se complicaron muchísimo más».

En esa línea, manifestó que «las decisiones no dan resultados inmediatamente, hay que hacer un esfuerzo grande para informar a la gente, para que la opinión pública no se confunda y no crea que (el gobierno) va a resolver una situación difícil heredada, más la pandemia y la guerra, con políticas como las que se aplicaron del 2015 al 2019».

«¿La oposición qué quiere?.¿Que hubiera crecido la economía en este contexto, que hubieran crecido las inversiones?», ironizó.

Asimismo, recordó que no pertenece al «partido del gobierno» y que sigue «manteniendo las convicciones radicales» más allá de las «muchas diferencias» que lo distancian «de lo que están haciendo los dirigentes» de la UCR.

«El radicalismo se ha aliado en 2015 con una fuerza de derecha, neoliberal. Para mi punto de vista, la alianza con el PRO es contra natura», expresó y aseguró que Raúl «Alfonsín jamás hubiera trabajado para esa alianza».