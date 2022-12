Ricardo Herrera presiona para debatir la Moratoria Previsional «cuanto antes» – NCN

El diputado nacional por el Frente de Todos-La Rioja, Ricardo Herrera, habló luego de la última sesión de la Cámara de Diputados que resultó fallida por falta de quórum, y en la cual se había incorporado al temario a tratar el proyecto sobre Moratoria Previsional.

En declaraciones radiales, Herrera indicó que “no logramos el quórum para debatirlo, pero aún no perdimos estado parlamentario y se ha postergado la discusión. Se ha postergado la discusión, pero aún no ha perdido Estado Parlamentario por lo que podremos retomarlo para marzo”, dado que el proyecto cuenta con media sanción del Senado.

Asimismo, el legislador riojano alertó que esto significará “un vacío” entre los meses de enero y marzo que vienen, “al vences la moratoria a fin de año se volverá a la del año 93’, algo que complicará a 5000 personas en La Rioja y 80mil en el país”. En tanto, explicó que “al volver a la moratoria del 93’, las personas que están en edad de jubilación podrán comprar los años para hacerlo. Eso complica porque 9 de cada 10 mujeres no tienen un instrumento legal o una herramienta que le otorgue el Estado para hacerlo. Por eso fue nuestra insistencia en el proyecto de ley, pero no se pudo dar, no nos dieron quórum”.

Por último, el diputado oficialista detalló que en La Rioja existen 37 mil jubilados, de los cuales 17 mil se jubilaron por moratoria. Y remarcó que “el Estado les ha dado las herramientas en el 2014 para poder hacerlo. Debemos repensar el sistema previsional argentino en presencia del Estado y brindando herramientas a favor para proteger a la ancianidad”, concluyó respecto a que la discusión volverá a tratarse en marzo del año que viene.