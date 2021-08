Ricardo López Murphy: “Las malas políticas del Gobierno generaron más pobreza”

Ricardo López Murphy en Canal 26

El precandidato a Diputado Nacional, Ricardo López Murphy, hizo un análisis del escenario político y económico de la Argentina y dijo que “las políticas implementadas por el Gobierno solo generaron más pobreza”.

En un entrevista exclusiva con Canal 26, López Murphy agregó que “estamos en una situación muy crítica que amerita un enfoque distinto del que se ha seguido”.

“Son cada vez más las empresas que se van del país”, sentenció al tiempo que dijo que “el plan urna del Gobierno, solo tiene un fin electoralista”.

“Los países crecen fomentando la productividad, no emitiendo dinero. La pandemia, las malas políticas y la incertidumbre que genera el plan urna son factores que determinan la pobreza”, indicó.

Your browser does not support the video element.

Más adelante, habló del manejo de la pandemia en relación a la compra de vacunas y lo consideró “pésimo”: “la demora en la compra de vacunas fue una tontería, un disparate que nos costó miles de muertes”. “Yo creo que cambiando las políticas, Argentina tiene expectativas favorables”, aseveró.





Noticias relacionadas