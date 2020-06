Ricardo Quintela: “El sueldo de mayo esta asegurado, aguinaldo se trabaja con nación, y aumentos no están contemplados”

Ricardo Quintela: “El sueldo de mayo esta asegurado, aguinaldo se trabaja con nación, y aumentos no están contemplados”

“Tengo un agradecimiento profundo para con los riojanos, con todos; estas buenas noticias son fruto del trabajo de mucha gente; trabajadores de la sanidad, de seguridad; de los virologos; de todas las áreas del Gobierno que trabajaron duplicando su tiempo y haciendo un esfuerzo descomunal para dar esta batalla; que todavía no esta ganada, nos dios una tregua; pero tenemos que seguir teniendo mucho cuidado para evitar algún tipo rebrote que nos complique el panorama” aseguró.

Ricardo Quintela, se mostró satisfecho por la labor de todas las áreas del Gobierno; “pusimos mucha gente a trabajar en las calles de la ciudad, de la provincia; tuvimos un momento complicado; pero fuimos asesorado por el Comite de Crisis; un equipo de gobierno que es muy bueno, seria injusto de nombrar a todos; pero desde el ministro Vergara, los trabajadores del Virgen de Fatima; a todos los médicos que se pusieron la camiseta para poder ir llevando esta pandemia que cambio al mundo”.

El primer mandatario provincial; se refirió a las medidas tomadas; y que en varias fueron de anticipo a las que tomo el Gobierno Nacional; (ejemplo en La Rioja, las clases se suspendieron una semana antes que Nación), “todas las medidas que fuimos tomando; muchas de ellas antipáticas, y que causaron problemas; yo entiendo la situación económica que es apremiante; no soy ciego se que hay rubros que la están pasando muy mal, pero bueno es un virus que dejo expuesto a todo el mundo; un virus nuevo con todo lo que eso significa, pero tenemos que tener la mente fría; para tomar las medidas que tenia como fin esto; contener lo mas posible esta enfermedad para liberar camas de UTI, siempre en caso de que llegara el pico de contagios”.

En cuanto a las medidas que se han flexibilizado; a partir de este 1er día del mes de junio, el gobernador; “hemos decidido que algunas actividades físicas; mas bien recreativas individuales, en lo deportivo incluye actividades como ciclismo, running, paddle, tenis y golf, entre otras, y todas de manera individual o single. En lo respectivo a cultos religiosos, recomiendan un máximo de permanencia de 40 minutos” sostuvo.

Quintela también, se refirió a la situacion económica; de algunos sectores que se vieron afectados; “sabemos que el transporte es el sector mas afectado, es el rubro que mas ha sido golpeado; recuerden que fue el primer sector que se paralizo; el tema local de taxis y remises; esta semana tendremos novedades; de una metodologia y un protocolo; en cuanto a los viajes dentro de la provincia deberán esperar un tiempo mas; imaginen que el problema lo tenemos aquí; en la Capital, los departamentos están en cero; muy mal haríamos en llevar el virus a cada rincón de la provincia; por eso consideramos, con quienes nos asesoran en materia de salud, esperar un tiempo mas, sabemos que no es fácil, familias que quieren a ver a sus seres queridos en en el interior, pero Arauco, Chamical, Castro Barros, no registran casos y no queremos que esto se desmadre, tengamos paciencia unos 15 días mas y seguro, esos rubros esas actividades también se pondrán en movimiento”.

Por último; el gobernador agradeció a todos los riojanos; “se que ha sido un esfuerzo muy grande; se que las medidas no fueron del agrado de muchos, pero quiero que sepan que fueron tomadas cada una de ellas, reitero los taxis y remises seguramente la semana que viene avanzaremos con ese tema, pero por ejemplo vuelve un poco el tema construcción, todo con su correspondiente protocolo de bio-seguridad, tenemos que seguirnos cuidando entre todos”.

Fuente Minuto Rioja