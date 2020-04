Ricardo Quintela: “Queremos ayudar a nuestros comerciantes, les daremos créditos de hasta 500 mil pesos a tasa cero”

En primer lugar el Gobernador felicitó al medio por tomar recaudos en la cuarentena: “los felicito por la decisión que han tomado de parar la radio, habla de la responsabilidad que tienen como medio, la única forma de atenuar, de evitar la propagación del virus; es el aislamiento. Quedarse en casa; es la mejor prevención. Los felicito”

En cuanto a la situación provincial, el gobernador Ricardo Quintela; lamento profundamente el primer caso fatal por COVID-19; “nos dolió muchísimo, pero también sabíamos que era difícil que esta pandemia no llegara a La Rioja; tomamos todas desiciones, todas las precauciones para atenuar al máximo; sabemos que son tiempos difíciles; pero les pido que nos acompañen, esto va a pasar; y paulatinamente todo volverá a la normalidad”.

También se refirió al impacto de la pandemia mundial sobre la economía, “tenemos un impacto grave en la economía formal, pero también en la economía no formal, que no la esta pasando bien; no estamos produciendo; por eso hemos anunciado una batería de medidas, crediticias, de ayudas; para alivianar la situación de todos; cada provincia va tomando las medidas que cree conveniente para combatir al máximo las consecuencias”.

Además el gobernador Quintela, anuncio una linea de créditos blandos a tasa 0; para los comerciantes, “queremos ayudar a nuestros comerciantes; quienes tienen paralizada la venta desde hace varios días; para ellos el Banco Rioja, preparo esta linea crediticia de hasta 500.000 pesos a tasa cero, no hay otra provincia que haya tomado una medida similar”.

El gobernador, hablo de la posible tasa de contagios que pueda tener en nuestro territorio; “hay un numero estimado, pero es matemático; es un cálculo tomado de lo que podemos ver en el mundo; podrían ser hasta 2.500 casos; para mi seria una catástrofe; pero tengamos en cuenta que todas las medidas, muchas de ellas antipáticas; que molestan; que yo se que no tienen contento a todos, pero son las que necesitamos para que ese cálculo matemático de contagios, sea el mas bajo posible”.

Ricardo Quintela, ponderó y felicito el trabajo a destajo que esta haciendo el personal de la Salud, “los servicios sanitarios, de las fuerzas policiales; están trabajando en la zona de mas riesgo; a ellos nuestro afecto y nuestro respeto, están trabajando a riesgo propio para salvar vidas, para prevenir”.

También anunció, que la provincia ya tiene los reactivos para realizar los test por COVID_19, “necesitamos celeridad, para testear los casos; el envío al Instituto Malbran, quizas tiene una demora, por la cantidad de muestras que tienen que analizar; hacerlos aquí con nuestros especialistas, nuestros bioquímicos; podrán darnos los resultados lo mas rápido posible”.

“No queremos descuidar ningún sector, pero debemos recordar que ademas tenemos el problema del dengue, es decir tenemos un doble frente que combatir, queremos dotar de mas camas, y mas respiradores; los profesionales de UTI, los paramédicos, todos estan capacitados para enfrentar una eventual expansión del virus; reitero todas las medidas son para evitar este escenario”.

En cuanto a los casos sospechosos que vengan del interior; el gobernador Quintela confirmo que los reactivos ya estan en nuestra provincia, “desde ayer ya estamos dotados de los reactivos, es decir las muestras que lleguen desde cualquier lugar de la provincia; ya no irán al Malbran; podremos hacer el test aqui para tener el resultado lo mas rapido posible”.

Quintela; aseguro que están preparados para cualquier escenario, “no queremos tener las cifras terribles que se ven en paises de Europa; en los Estados Unidos, donde el panorama es realmente complicado, pero no tengamos miedo, tengamos precaucion; tenemos que cuidarnos entre todos, y mas tarde o mas temprano esto pasara, y volveremos a la normalidad”.

En la ultima parte de la entrevista, el Gobernador Ricardo Quintela, volvió a recalcar la tarea titanica del personal de salud, y de las fuerzas de seguridad, “estan en la primera linea, son la infanteria en esta Guerra contra un enemigo invisible; a ellos mi agradecimiento; nos estan cuidando a todos, y nos estan cuidando de los dos problemas que tenemos; el dengue tambien esta provocando muchos contagios, y ellos estan ahi; para cuidarnos. Tenemos que ayudarlos; para que nos ayuden”.

Fuente: Minuto Rioja