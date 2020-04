Río Negro: cortan videoconferencia universitaria en Zoom por imágenes de pornografía infantil

Una videoconferencia realizada por la Universidad de Flores de Cipolletti a través de la plataforma Zoom debió ser interrumpida luego de que un usuario ajeno a la charla comenzó a transmitir imágenes pedófilas. Según aseguraron las autoridades de esa facultad de Río Negro, los anfitriones cortaron la conexión en la cual estaban involucradas 152 personas al advertir el hecho.

“Los profesores de arquitectura eran quienes coordinaban la actividad y por las 11.30 uno de los participantes de la reunión, que entendemos que no era un usuario legítimo, tomó el control de la charla pese a no tener las facultades porque no era el anfitrión y comenzó a transmitir contenido pedófilo por un par de minutos”, explicó Cristian Kreber, vicerrector de la universidad al diario Los Andes.

“Es lamentable además por la vulnerabilidad del sistema educativo. Esta herramienta se utiliza en escuelas primarias. Nosotros estábamos con la versión paga de Zoom. Obviamente no la vamos a usar nunca más, ya mismo nos estamos capacitando en otra”, añadió al mismo medio el profesor Diego López de Murillas.

A través de un comunicado, la Universidad de Flores expresó su “repudio frente al lamentable evento ocurrido durante la realización del ciclo organizado por la Facultad de Planeamiento Socioambiental ‘La arquitectura como oficio’ el día 18 de Abril de 2020. En el desarrollo de dicha actividad mediante videoconferencia, terceros ajenos a nuestra comunidad educativa aprovecharon maliciosamente del entorno virtual para introducir y reproducir contenido repudiable e ilegal que nos moviliza como humanidad”. Asimismo, informó que ya realizaron la denuncia penal correspondiente.

