Río Negro: Discuten paritarias frutícolas

Esta mañana se reunieron de forma online, la Federación de Productores, la Cámara Argentina de Fruticultores Integrado (CAFI), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación para discutir sobre paritarias antes de las próximas cosechas.

Sebastián Hernandéz, titular de la Federación de Productores explico a Diario Río Negro: “Estamos convencidos que llegaremos a un acuerdo. Todos somos conscientes que frenar el inicio de cosecha no favorece a nadie. Todos perdemos: los cosechadores porque no tienen su plata en el bolsillo, los productores porque dejarán parte de su fruta en la planta, las empresas porque tendrán menos ventas y los comercios de la región porque no contarán con la liquidez que genera el sistema.”

En cuanto a la negociación, desde el sector productivo ofrecen 30% y exigen cambios en la productividad. Por parte de los trabajadores, piden un aumento del 36% y solicitan el pago por zona desfavorable que representaría un 20% adicional en el salario básico.

Cabe señalar, que una de las razones por la que se convocó a una reunión tiene que ver con el comienzo de las cosechas. La intención del Gobierno Nacional es que la cuestión de paritaria sea resuelta lo antes posible, para que ello no afecte a la recolección de frutas. Sin embargo, si en la reunión no se logra algún tipo de acuerdo, desde Nación se prevé ir hacía la conciliación obligatoria.