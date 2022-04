RIO NEGRO – Impulsan apoyo parlamentario a la Ley que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI – NCN

Según estimaciones de organismos oficiales existen al menos 400 mil millones de dólares en el exterior. El legislador rionegrino señaló que “este es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica”. A través de un nuevo proyecto, Marcelo Mango (FG-TodesRN) impulsa una iniciativa para que la Legislatura de Rio Negro, solicite a senadores/as y diputadas/os rionegrinos el apoyo a la Ley que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI.

El legislador provincial Marcelo Mango (FrenteGrande-TodosRN), promueve el apoyo del conjunto de la Legislatura rionegrina al Proyecto de Ley presentado en el día 28.mar.2022 por el bloque de Senadores y Senadoras del Frente de Todos, mediante el cual proponen crear un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI. La Ley, indicó el parlamentario rionegrino, “busca que quienes se beneficiaron con los recursos del préstamo Stand By 2018, fugaron divisas de la Argentina y no las declararon ante el fisco -acto profundamente lesivo para los contribuyentes de nuestra nación– sean los que deben hacer el mayor esfuerzo contributivo a través de un aporte especial de emergencia (que consiste en el 20% de dichos bienes), que deberá ser abonado en dólares”.

“Es de conocimiento público las múltiples irregularidades legales e institucionales cometidas por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri para acceder al préstamo Stand By 2018: el expediente ante el Ministerio de Hacienda de la Nación se inició casi diez días después que se firmó la Carta de Intención para solicitar el préstamo; la Carta de Intención fue rubricada sin el dictamen jurídico previo; tampoco hubo dictamen del BCRA; no existió ningún acto administrativo (ni decreto, ni resoluciones) que avalen la decisión de tomar el crédito; solo por mencionar algunas de las irregularidades”, expresó el legislador Marcelo Mango .

Asimismo, Mango señaló que fue el propio FMI quién, a través de la evaluación ex post realizada por su Directorio en diciembre de 2021, dio a conocer una autocrítica sobre el préstamo otorgado al gobierno de la Alianza Cambiemos. “Entre otros aspectos, el informe de evaluación ex post concluye que el programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas. El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio. A pesar de las intervenciones cambiarias más allá de las disposiciones del programa, el tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y debilitando los ingresos reales, especialmente de los pobres. En resumen, el informe concluye que el programa no cumplió con los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa y, al mismo tiempo, propiciar el crecimiento económico. El programa salió de su curso en agosto de 2019 y la Junta Ejecutiva solo completó cuatro de las doce revisiones previstas. Las autoridades decidieron cancelar el acuerdo el 24 de julio de 2020”, expresó el legislador Marcelo Mango.

El proyecto señala qué fondos estimados podrían ser alcanzados por este proyecto: «al 31 de diciembre de 2021, según las estadísticas oficiales, hay 417.507 millones de dólares de argentinos en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país. De ellos se encuentran declarados ante la AFIP sólo 69.000 millones de dólares, según se desprende del impuesto sobre los bienes personales del año 2020. Además, el Proyecto menciona que «en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%», y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte «corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente”.

Asimismo, la iniciativa contempla a quienes han optado por fijar residencia fiscal a otro país “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina.” La propuesta incluye aplicar “la figura del colaborador a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados, sean estas “personas físicas” o “entidades bancarias», (las) que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Los que ayuden a este fin serán beneficiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada”.