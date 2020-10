RIO NEGRO – Mango presentó iniciativa de apoyo a los conceptos vertidos por el embajador argentino, Carlos Raimundi, en la OEA – NCN

El legislador provincial Marcelo Mango (FrenteGrande-TodosRN) presentó una iniciativa parlamentaria en apoyo a los conceptos vertidos por el embajador argentino, Carlos Raimundi, en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, en cuyo marco se abordó la situación de la República Bolivariana de Venezuela.

“Porque reafirma el posicionamiento histórico de la República Argentina sustentado en los principios doctrinarios de No Intervención en los asuntos internos de otros Estados, de Resolución Pacífica de las Controversias y de Igualdad Jurídica de los Estados”, señaló el legislador Mango (FG-TodesRN) respecto de la iniciativa dirigida al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y a la propia OEA.

“Todo lo expresado por el embajador Raimundi no responde solo a una situación coyuntural, sino que se sustenta en el posicionamiento histórico que ha mantenido la República Argentina respecto de la no injerencia y del respeto al derecho de la libre determinación de los pueblos, más conocido como el derecho de autodeterminación”, destacó el parlamentario provincial (FG-TodesRN). Y agregó que “la Argentina ha contribuido a establecer principios doctrinarios en el Derecho Internacional tales como son “la No Intervención en los asuntos internos de otros Estados, la Resolución Pacífica de las Controversias, y el principio consagrado de Igualdad Jurídica de los Estados”. La Doctrina Drago y la Doctrina Calvo son ejemplos de ello. Asimismo, y más allá de que tuvimos gobiernos subordinados a las potencias de turno, nuestro país tiene una larga tradición histórica de lucha por la independencia y la unión de la Patria Grande que nos legaron nuestros libertadores San Martín y Bolívar”.

“El presidente Juan Domingo Perón supo decir que “La política es la política internacional”, por eso, en los contextos mundiales que le tocó gobernar, pergeñó lo que dio en llamar “La tercera posición”. Hoy vivimos en un mundo multipolar pero los principios doctrinarios construidos a lo largo de la historia y nuestro destino común junto a los pueblos hermanos de Latinoamérica siguen siendo los mismos. Y es en este contexto que creemos que es necesario manifestar nuestro beneplácito al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y a la Organización de los Estados Americanos, por el posicionamiento de la Argentina expresado por el embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, en la reunión del Consejo Permanente de dicho organismo internacional realizada el 29 de agosto de este año”, concluyó el legislador Marcelo Mango