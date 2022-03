River-Boca, por la Copa de la Liga: Hora, TV y formaciones

Martínez (distensión ligamento interno rodilla izquierda) y Suárez (molestia en rodilla derecha) se entrenaron de manera diferenciada, según informó la prensa de River, pero en contacto con el balón.

El ex Defensa y Justicia no juega desde la tercera fecha, en el triunfo 2 a 0 como visitante ante Newell’s Old Boys, en Rosario; y el delantero sumó unos minutos ante San Lorenzo y Deportivo Laferrere, por Copa Argentina, luego de una larga inactividad por la operación que implicó una limpieza en la articulación de la rodilla.

Marcelo Gallardo ya expresó su postura de no forzar la recuperación plena de ambos futbolistas y mañana serán exigidos para determinar su participación en el plantel que recibirá a Boca en el Monumental.

Los futbolistas trabajaron en el River Camp donde efectuaron ejercicios físico-técnicos en campo reducido. Por segundo día consecutivo, Gallardo no dispuso de un equipo en cancha y recién mañana habrá alguna pista al respecto.

River tiene la posibilidad de repetir ante Boca aunque Gallardo analizará en detalle qué formación le convendrá más. Más allá de algunos nombres intocables, el «Muñeco» tiene opciones como Agustín Palavecino o Juan Fernando Quintero por el uruguayo Nicolás De La Cruz.

La posibilidad de sumar un central a la defensa o sumar a Braian Romero al ataque junto con el goleador y figura Julián Álvarez.

La probable alineación sería con Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez y Milton Casco; Enzo Pérez; Enzo Fernández, Santiago Simón, De La Cruz o Palavecino y Esequiel Barco; y Julián Álvarez.

River, uno de los punteros del grupo 1 de la Copa de la Liga Profesional, regresará mañana a los entrenamientos en el River Camp, a puertas cerradas, desde las 17.

En Boca vuelven dos

Darío Benedetto y Oscar Romero participaron de la práctica de fútbol de Boca, esta mañana en el predio de Ezeiza, en tanto que Marcos Rojo no lo hizo por precaución al tener una leve molestia muscular.

Ambos jugadores, que están en duda por venir de lesiones musculares, alternaron minutos con los juveniles Luis Vázquez y Aaron Molinas

El entrenador Sebastián Battaglia alineó este equipo: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal y Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo «Pol» Fernández y Juan Ramírez; Molinas (Romero); Sebastián Villa y Vázquez (Benedetto).

El equipo suplente formó con Javier García; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Gastón Ávila y Agustín Sandez; Jorman Campuzano y Gabriel Vega; Exequiel Zeballos, Eduardo Salvio y Norberto Briasco; Nicolás Orsini.

Benedetto, según le comentaron a Télam allegados al cuerpo técnico, estaría bien de su lesión en el musculo peroneo de su pierna derecha, por la cual no jugo ante Huracán y Estudiantes de La Plata.

El jugador no está en su plenitud física, pero la idea es que al 70 por ciento es importante para jugar ante River y además el delantero no se quiere perder el superclásico de ninguna manera.

Mañana será un día clave, ya que podría estar desde el inicio de la práctica de fútbol para los titulares y entonces se tendrán mayores certezas sobre el equipo para el fin de semana.

Está claro que estará en la lista de concentrados y luego se determinará si juega desde el comienzo o en el banco de los suplentes. Algunos relativizan esa idea y piensan que si es convocado es para estar desde el arranque.

En cuanto a Romero, la misma fuente subrayó que sorprendió su rendimiento, más cuando ayer se pensaba que estaba casi descartado para el domingo.

El volante paraguayo, último refuerzo de este semestre, no jugó el domingo ante Estudiantes por presentar el viernes una molestia en el isquiotibial derecho. Mañana será también importante ver si Battaglia lo pone de titular o de recambio de Molinas.

El otro lesionado, Diego «El Pulpo» González, ya está descartado y continúa su recuperación de un desgarro en el isquiotibial derecho, sufrida el 28 de febrero pasado.

Rojo no participó hoy de la práctica de fútbol por precaución ante una pequeña molestia muscular. Se piensa que mañana podría estar sin problemas y de no mediar ninguna novedad será el que comparta zaga con el peruano Carlos Zambrano

Parecería por el entrenamiento de esta mañana que Cristian Medina seguirá como volante por derecha, algunos pensaban en ese puesto al colombiano Jorman Campuzano.

Finalmente, el defensor Carlos Izquierdoz fue operado anoche por el médico Jorge Batista de una fractura en «la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo».

Al zaguero central le insertaron clavos especiales importados para sujetarle los huesos de los dedos y el tiempo estimado para su rehabilitación es de dos a tres meses, lo que implica que se perderá el resto de la Copa de la Liga Profesional.

Izquierdoz se lesionó a los 22 minutos de juego en el Estadio UNO de La Plata, en la victoria de Boca por 1 a 0 sobre Estudiantes, y está realizando reposo absoluto en la primera etapa de recuperación.

La otra novedad del «Mundo Boca» es que el domingo el equipo utilizará la camiseta alternativa de color amarillo que estrenó en La Plata el fin de semana pasado.

La última vez que Boca vistió ante River una casaca diferente a la tradicional fue en el superclásico amistoso del verano de 2010, cuando venció a «los Millonarios» por 3 a 1. En esa ocasión se utilizó una camiseta azul y amarilla con franja horizontal y vertical como la bandera sueca.

El plantel volverá a practicar mañana, desde las 9, en el predio de Ezeiza, y quizás Battaglia brinde una conferencia de prensa, ya que el viernes se juega el superclásico de reserva en el River Camp.

El plantel de Boca practicará mañana y pasado en Ezeiza, desde las 9. y el sábado lo hará en el complejo Pedro Pompilio de Casa Amarilla para luego quedar concentrado.

A qué horan juegan River-Boca

El Superclásico por la fecha 7 de la Copa de la Liga se disputará en el Monumental a partir de las 19 horas con arbitraje de Darío Herrera.

Dónde ver River-Boca

El Superclásico podrá verse por ambas señales codificadas: TNT Sports y Fox Sports.

Formaciones

River: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez y Milton Casco; Enzo Pérez; Enzo Fernández, Santiago Simón, De La Cruz o Palavecino y Esequiel Barco; y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal y Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo «Pol» Fernández y Juan Ramírez; Molinas (Romero); Sebastián Villa y Vázquez (Benedetto). DT: Sebastián Battaglia.