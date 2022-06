River presentó a Aliendro en las redes, que podrá jugar la Libertadores

Además, el rumor de que Luís Suárez ya había arreglado su llegada a River tomó mucha fuerzas, al igual que una oferta desde Estados Unidos para el delantero, pero desde la dirigencia todavía no recibieron respuesta ni positiva ni negativa de Suárez.

Según los trascendidos, el contrato que le propuso el elenco argentino fue por un año, con una cláusula de rescisión a los seis meses para permitirle salir si quisiera hacerlo después de disputar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Uruguay.

«Como es un futbolista de elite y en este momento está haciendo una recuperación de la limpieza en la rodilla, por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar», manifestó el técnico Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa posterior al triunfo sobre Lanús.

Y agregó: «Nuestra espera es acorde a los tiempos de él, de su recuperación. Van de la mano, estamos tranquilos. No estamos esperando a un futbolista que está para jugar mañana, estamos esperando a uno que se está recuperando».

No obstante, Gallardo añadió: «Si se conectan las posibilidades, que hay predisposición de los dos lados, estará o no. El intento lo hicimos, si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando».