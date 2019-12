Roberto Costa: La ley impositiva es “necesaria”, pero “no se puede sacar en 24 horas” – Télam

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en el Senado bonaerense, Roberto Costa, aseveró que la ley impositiva propuesta por el gobierno provincial es “necesaria”, pero “no se puede sacar en 24 horas”, y afirmó que “no estuvo mal no dar quorum: hubiese estado peor votarla en contra”.

Costa se refirió así, en diálogo con El Destape Radio, al bloqueo del tratamiento sobre tablas de la ley impositiva, y opinó que al gobernador Axel Kicillof no le están “dando un golpe ni bochando la primera ley”.

“Es una ley necesaria, pero la tenemos que discutir: no la podemos sacar en 24 horas, porque se está hablando de una recaudación cuando no se sabe en qué se va a gastar”, aseveró el senador, quien dijo también que le quieren “dar el instrumento al gobernador, pero antes discutirlo”.

Costa explicó que “la clase media acomodada está al límite de su capacidad”, y cuando “hay una crisis como esta, los bolsillos que se prenden fuego son los de todas las clases”, por lo que “no se puede sobrecargar más sobre algunos contribuyentes”.

Asimismo, el dirigente de Juntos por el Cambio afirmó: “todos podemos armar un relato para contar lo que está bien y no lo otro. No estuvo mal no dar quórum porque de esta manera podemos seguir discutiendo la ley.