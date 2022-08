Roberto García: «Carrió atacó impunemente, de forma desagradable, aunque algunas cosas sean ciertas»

El reconocido conductor televisivo, Roberto García, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y cuestionó a la líder de la Coalición Cívica por «atacar impunemente» a otros dirigentes de su espacio. A su vez, remarcó que «Carrió no ataca ni a Rodríguez Larreta ni a Macri«. Por qué el flamante ministro de Economía beneficia a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner.

Luego de lo que fue tu nota del domingo, ¿cómo seguís viendo a Sergio Massa y su futuro?

Lo que señalé en la nota fueron episodios puntuales, algunas declaraciones controversiales de De Mendiguren, del encargado de Agricultura y de Tombolini. También hubo situaciones bastante torpes de su parte y cuestionaba algunos temas del propio Massa, como participar en actos políticos, cuando tendría que estar sentado empujando el lápiz, y lo que fue su presentación el día de la jura, cuando mucha gente lo convirtió en un lanzamiento de carrera presidencial. Ese es el objetivo principal para Massa y no me parece incorrecto. Pero convertir el triunfo en un campeonato ganado me pareció poco atinado.

Lo mismo con la presencia de algunos empresarios cercanos. Luego ocurrieron otros fenómenos, como el discurso que hizo ayer en Neuquén, que ha sido interesante y cambia algunos aspectos de lo que era la administración anterior de Alberto Fernández. Ahora hay que demostrarlo con hechos, pero le dieron otra característica a la gestión.

En ese aspecto, el Gobierno ganó en dos cuestiones. Por un lado, Alberto no se cae la semana que viene, como parecía hace 15 días. La segunda está relacionada con Cristina Kirchner y ese poder absoluto que tenía y que ahora parece más menguado. Ella asumió una actitud más discreta, no habla y permite que Massa intervenga donde reconoce que su fracaso fue extraordinario, como en Engería. Todo es precario, pero no desfavorable.

Carrió resucitada: Blancanieves con más de siete enanos para voltear

Sobre tu columna de hoy, analizando el tema Carrió. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué consecuencia puede tener?

Lo que pasó fue que apareció y siempre necesita hacer un acto que llame la atención. En esta irrupción mediática se dedicó a atacar impunemente, de una forma casi desagradable, aunque algunas cosas sean ciertas. Son cuestiones viejas, ninguna acusación es nueva. Casi que está violando el respeto de la intimidad de algunas personas, compañeros de ella.

Ahora nadie se acuerda lo que habló de Cristina y Alberto. Es un actitud que parece indiscriminada, pero no lo es. Carrió no ataca ni a Rodríguez Larreta ni a Macri, es raro. Como si ellos fueran diferentes a las personas que imputa.

Fue miserable lo que habló de un episodio de Rogelio Frigerio, que no le importa a nadie, que ya ocurrió y tuvo su difusión. Me pareció una bajeza extraordinaria, montada en algunos aspectos. En primer lugar, la importancia que le está dando Mauricio Macri a María Eugenia Vidal como figura femenina. La recuperación que está haciendo Macri de Vidal y la posibilidad de que, cuando se habló del tema de la Asamblea Legislativa, él habría sugerido a María Eugenia como la figura que representara a la oposición para un tema sucesorio.

Por otra parte, está la pérdida de representación de toda la gente de Carrió, que en la anterior elección obtuvo una cantidad que quizás no merecía. Pero ahora ya se sabe que va a perder más de la mitad y ella no quiere eso. Necesita presentarse de otra manera y busca derrumbar a los rivales, figurar de otra manera y no perder tanta representación interna.

