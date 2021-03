Roberto García: “Cristina rompió el discurso de Alberto Fernández en el Congreso”

La Mirada de Roberto García por Canal 26.

Roberto García regresó con su ciclo “La Mirada” por Canal 26 todos los domingos a las 21:00 horas y seguirá acompañado de su hijo Javier. En su clásica editorial habló sobre la apertura de las sesiones ordinarias y el discurso del presidente Alberto Fernández del Congreso Nacional.

“Cristina Fernández de Kirchner rompió el primer discurso de Alberto Fernández, que en la Asamblea legislativa. Sobre ese discurso hay una infinidad de historias, pero lo que tenemos en claro es que habló sobre temas que no le interesan a la gente”, comentó en su editorial.

“Y a lo que el presidente dijo, se le sumo Cristina Fernández de Kirchner, criticando al mundo de la justicia. Parece que ese fuera el único problema que tenemos los argentinos” sostuvo.

Y señaló que “no se habló de lo que dicen las encuestas, de la inflación, la falta de inversión, la desocupación, el virus. Cristina no ha hablado nunca del virus” sentenció.

Y continuó diciendo que “cuando hablaron de la justicia, pidiendo una justicia mejor y con más tribunales, no se preguntaron realmente lo que la gente piensa del tramite de la justicia. La gente se indigna en la demora en los juicios por los alimentos, que son los problemas cotidianos”, analizó.

“La gente se horroriza por lo que sucede con los jubilados, que mientras se trámite su causa, y se extiende meses y meses, los jubilados se mueren. Pero de los temas que le interesan y preocupan a la gente no hablaron ni Cristina, ni Alberto” aseguró.

