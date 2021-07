Roberto García: “Habrá cambios en la jefatura de gabinete y en el Ministerio de economía”

Santiago Cafiero y Sergio Massa.

En un nuevo programa de “La Mirada” por Canal 26, el periodista Roberto García se refirió nuevamente a la relación entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que habrá cambios en el gabinete nacional.

“Cristina Fernández de Kirchner está molesta con Alberto Fernández”. Y explicó el motivo: “Está enojada porque Alberto Fernández está menos deteriorado en las últimas encuestas que ella”, aseguró el periodista.

Continuando con su editorial, profundizó sobre los rumores que señalan a Santiago Cafiero como candidato a diputado para instalar un jefe de Gabinete más cercano a Cristina Fernández de Kirchner. “Cristina quiere que Santiago Cafiero abandone la jefatura de Gabinete y que, en su lugar, vaya Eduardo de Pedro”.

Luego se refirió a otro conflicto de público conocimiento, señalando que “Alberto Fernández también está peleado con Máximo Kirchner”. “Los dos han discutido a través de los medios por ver quién es más patriota”, informó. El hijo de Cristina Fernández de Kirchner dijo que el Gobierno estaba a punto de ceder algunas cuestiones soberanas respecto a la negociación con los laboratorios extranjeros, sobre todo norteamericanos. Como respuesta, Alberto Fernández salió a declarar que él es más patriota que Máximo Kirchner y que no está en juego la soberanía del país.

La Argentina vive una crísis económica en medio de la pandemia de coronavirus y dentro del ministerio de economía hoy se encuentra Martín Guzman, quien en estos tiempos se encuentra enfrentado a Axel Kicillof, según asegura Roberto Garcia.

“Ya se piensa en el reemplazo de Guzman para luego de las elecciones, el hombre elegido sería el presidente de la cámara de diputados Sergio Massa, que estaría acompañado por un grupo de especialistas”, confirmó el periodista.

