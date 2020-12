Roberto García: “hace más de un mes que Cristina no le habla a Alberto Fernández”

Roberto García, editorial en La Mirada, Canal 26.

Roberto García habló en su programa “La Mirada” por Canal 26 sobre la relación entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En su clásica editorial el periodista aseguró que “hace más de un mes que Cristina no le habla a Alberto Fernández”.

“Quiero dar dos elementos sobre el poder en la Argentina. Uno esta referido al equipo de rugby Los Pumas. La UAR (Unión Argentina de Rugby) haciendose eco de las proclamas del oficialismo decidió sancionar a varios jugadores de Los Pumas, porque no tuvieron respeto y cosas que dijeron hace 9 años y no tiene nada que ver con lo que piensan ahora” comenzó.

Y comparó “como si lo que dijo Alberto Fernández hace 4 años, tuviera algo que ver con lo que dice ahora”.

Y continuó “el archivo de Alberto Fernández es mucho más extenso en ese plano. La cláusula del poder es otra. La UAR suspendió a los jugadores y ¿saben que ocurrió? El resto de los jugadores dijó No jugamos el próximo partido si no levantan la suspensión. ¿Y que ocurrió? Levantaron las suspensión” manifestó.

“Esto es lo mismo que pasa con Alberto Fernández y Cristina. Cristina no le habla a Alberto Fernández”. Ni le va a hablar en apariencia” sentenció García en su programa.

“Creo que Cristina no sabe exactamente que hacer con esa relación, ni que tipo de desenlace va a ocurrir, pero ha decidido ponerle los puntos a Alberto Fernández, a su manera. Y ya llevan mucho más de un mes que no le habla” analizó.

“Quiero recordarles algo, uno de los mayores empresarios de la Argentina, del kirchnerismo, un día tuvo una confrontación con Cristina. Sigue siendo un hombre cercano al gobierno, almuerza con el presidente, se ve con los minisitros y le da trabajo a algunas de las figuras que están en el gobierno, pero ella un día le digo “no te voy a ver más”. Y no lo vio más” continuó García.

“Por lo tantó todos aquellos que creen que hay una representación de pelea entre Alberto Fernández y Cristina, están equivocadisimos. Alberto Fernández vive con la fantasia de “los montoneros” de cuando Perón estaba con López Rega decían que era un estrategia del general, del viejo” cerró su editorial Roberto Garcia.