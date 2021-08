Roca, Frondizi y Menem: los presidentes antárticos

Carlos Menem en la Antártida

La política antártica argentina es quizás una de las pocas políticas de Estado que se mantienen a lo largo del tiempo con continuidad, regularidad, eficiencia y compromiso, sin cambios partidarios. Sin embargo, tres presidentes generaron hitos fundaméntales para el rol de Argentina en la Antártida: Roca, Frondizi y Menem.

Roca convirtió a Argentina en un país bicontinental

Durante la presidencia de Roca se aprobó la ley que incorporó a la Antártida al mapa nacional argentino, convirtiéndose de modo formal nuestro país en un “estado bicontinental”. Cuando el 22 de febrero de 1904 Argentina izó la bandera nacional en el Observatorio Meteorológico y Magnético de la Isla Laurie, Orcadas del Sur, se dio un paso trascendental en la historia de la soberanía nacional.

Los colosales esfuerzos para consolidar nuestra soberanía nacional en el continente antártico y la expansión de la misma en el sur argentino, llevaron a Roca a fundar la primera base antártica permanente. El 22 de febrero de 1904 firmó el decreto de recepción de parte del científico Willian Speir Bruce, izando por primera vez la bandera nacional en el Archipiélago Orcadas del Sur, que se transformó en la primera y más antigua base permanente de la República Argentina.

En dicha base se instaló una estafeta postal del Correo Argentino, un símbolo de soberanía, y una estación meteorológica, la primera acción de utilización del continente antártico con fines de investigación. Este hito de la Base Orcadas dio origen a la declaración del 22 de febrero como Día de la Antártida Argentina, en recuerdo a la visión de estadista del presidente Julio Argentino Roca. Esa base hoy se denomina Base Antártica Conjunta Orcadas.

Sumado a ello, el gobierno de Roca dispuso la utilización del buque argentino ARA Uruguay, que fue acondicionado especialmente, para el rescate de naves en el Atlántico Sur, cumpliendo un papel muy relevante y demostrando el compromiso de la Argentina en la cooperación internacional. Un hecho emblemático fue el rescate de la Expedición Antártica Sueca dirigida por el geólogo Otto Nordenskjöld. El 8 de noviembre de 1903, el ARA Uruguay, al mando del Teniente de Navío Julián Irízar, venciendo grandes adversidades, rescataron, en una hazaña sin precedentes, a todos los expedicionarios cuyo buque había naufragado.

Arturo Frondizi: Primer Jefe de Estado en visitar el continente antártico

El Presidente Arturo Frondizi fue no sólo el primer presidente argentino en pisar el territorio antártico, sino el primer jefe de estado en hacerlo, entre todos los países que tenían bases en ese territorio. La histórica visita presidencial, el 8 de marzo de 1961, fue todo un hito en la afirmación de los derechos argentinos en el continente. El Presidente desde allí, por cadena nacional, realizó un histórico discurso en la Isla Decepción: “Habéis quebrado una barrera de hielo y de distancia, pero más alta y poderosa, habéis vencido como varones cabales una barrera de comodidad y de egoísmo. Veo en vosotros a un símbolo del quehacer argentino de esta hora”. La Base Antártica Decepción, inaugurada en enero de 1948, fue por mucho tiempo el principal asentamiento argentino en la Antártida. Frondizi, que viajó en el Buque ARA Bahía Aguirre, convirtió a la Antártida en la sede provisoria de la presidencia.

La firma del Tratado Antártico

Dos años antes, el 1 de diciembre de 1959, Argentina había firmado con el impulso de Frondizi el Tratado Antártico, que entró en vigor en 1961. Fue un paso firme hacia la consolidación de Argentina como un país “antártico”, con larga trayectoria de presencia pacífica y efectiva, ligada al estudio y a la investigación. En la discusión de ese tratado, que Frondizi siguió de cerca, promovió enfáticamente la incorporación en el mismo de la prohibición de cualquier detonación nuclear y la utilización de la Antártida para eliminación de desechos radioactivos. Argentina y Chile suscribieron ese compromiso desde la aprobación del Tratado, al cual se sumó Brasil en 1975. El presidente Frondizi, en su discurso desde la Base Decepción, expresó que “…con el Tratado Antártico hallan expresión concreta los nuevos conceptos de cooperación internacional que se están abriendo camino en el Mundo”.

La exitosa estrategia de Menem en el tema antártico: convertir a Argentina en Sede Permanente del Tratado Antártico

El presidente Carlos Menem fue el segundo en visitar el continente antártico, luego de Frondizi. Viajó a las bases Marambio y Esperanza. Su política respecto a la Antártida y la importancia que su gobierno le asignó, se vio reflejada en la firma del Decreto 2316/90, que aprobó la “Política Nacional Antártica”, una verdadera hoja de ruta para encolumnar al estado nacional en una estrategia de afianzamiento de los intereses argentinos en la Antártida. Entre otros objetivos, el decreto establecía “1. Fortalecer el Tratado Antártico…; 2. Incrementar la influencia argentina en el proceso de toma de decisiones del tratado y de su sistema”. En el mismo decreto, se establece el tópico de la “prestación de servicios, incluyendo las facilidades de comunicaciones…”. Asimismo, designó director nacional del Antártico a uno de los héroes nacionales de la presencia argentina en el continente blanco, el general Jorge Leal, quien había fundado la base antártica Esperanza en 1952 y había encabezado la primera expedición terrestre al polo sur en 1965.

Menem y la batalla para que nuestro país fuera Sede de la Secretaría Permanente del Tratado Antártico

Como continuando con el camino político iniciado por el Presidente Frondizi de cumplir un rol relevante en el marco del Tratado Antártico, Menem promovió activamente en su administración que Argentina fuera sede de la Secretaría Permanente del mismo, que por esos tiempo tenía sedes rotatorias.

En 1992, el gobierno argentino postuló la candidatura de nuestro país como sede de la Secretaría Permanente del Tratado Antártico. Desde ese momento y hasta su aprobación (las negociaciones llevaron prácticamente 10 años), tanto el presidente como la cancillería argentina realizaron numerosas acciones para que esta postulación se aprobara. En la primera etapa, se logró el apoyo de países tradicionalmente socios políticos de nuestro país. Luego, en una acción de seducción presidencial, se inició la búsqueda de países que tenían, por su peso global, un rol de líderes y, en especial, se intentó que esos países poderosos no obstaculizaran esta postulación. Fue así el caso del Reino Unido, ya que el conflicto por nuestras Islas Malvinas era claramente un problema. Por ser integrante de la UE, y con la relación especial que históricamente lo unió con EEUU, podían trabar la elección de argentina como sede. Se necesitaba de un enorme consenso, prácticamente unanimidad. La histórica visita del Presidente Menem el 28 de octubre de 1998 a Londres, la cálida recepción de la que fue objeto por el pueblo inglés, por la Reina, por el Primer Ministro Tony Blair, por el Alcalde de Londres y los líderes de negocios de esa nación, distendieron claramente esa relación que se estaba reconstruyendo paso a paso, luego de la dolorosa guerra de Malvinas.

El compromiso personal que Menem asumió para convertir a Buenos Aires en sede de esa importante secretaría permanente, basada en la larga y prolífica presencia pacífica de Argentina en sus numerosas bases, fortalecía las lógicas pretensiones nacionales en el debate sobre el futuro de la Antártida.

El presidente Menem ya venía haciendo “campaña” por esta postulación en sus viajes internacionales. En mayo de 1998 había viajado a Suecia, Noruega y Finlandia, con una agenda de promoción de exportaciones, consolidación de las relaciones políticas y, fundamentalmente, la búsqueda del apoyo de esos países nórdicos a la candidatura de Argentina.

La estrategia de consolidar las relaciones internacionales culminó con la aprobación de Argentina como sede de la Secretaría Permanente, con el apoyo del Reino Unido, Suecia, Finlandia, Estados Unidos, además de otras potencias como Rusia, China y Japón y los países vecinos, Brasil, Uruguay, Chile, etc., el día viernes 20 de julio de 2001. El anuncio fue realizado por el entonces canciller Rodríguez Giavarini. La estrategia de Menem y su eficiente equipo de diplomáticos encabezados por el Canciller Guido Di Tella, y la construcción de una relación de confianza con el Reino Unido y un clima de amistad consolidado con Chile, el país hermano con el que Argentina había resuelto todos sus conflictos limítrofes, dieron sus frutos. Hoy continuamos siendo la sede de ese organismo, “Secretaría del Tratado Antártico”, ubicada en Maipú 757 de la ciudad de Buenos Aires.

Las telecomunicaciones en la Antártida

En el marco de mi tarea como Secretario de Comunicaciones, a fines de 1997 el Presidente me invitó a su despacho para hablar de los planes de nuestra área. Le informé que estaba interactuando con las distintas bases de la Antártida, que me habían hecho saber sus necesidades de comunicaciones. Fue así que lanzamos el “Plan de Desarrollo de la Infraestructura de las Telecomunicaciones Antárticas”. Se inició un relevamiento de las necesidades con todas las áreas involucradas y se aprobó y puso en marcha una enorme inversión en todas las Bases de nuestro país.

En un viaje anterior que había hecho a la Base Marambio, con un equipo de Cadena 3, la radio líder de Córdoba, se hizo una trasmisión radial directa que fue muy emocionante. Al regresar al avión, uno de los oficiales apostados allí me comentó que las llamadas a su familia eran una vez por semana vía comunicaciones radiales (si no había tormenta eléctrica); me contó que tenía un hijo de 4 años que siempre la decía “Hola Papá. Cambio”, como es usual en las comunicaciones por radio…. y que sentía no estar presente en eventos importantes de la vida de su familia.

El Gobierno Nacional logró un enorme e histórico compromiso por parte de todas las empresas de telecomunicaciones convocadas, que apostaron, en carácter de donación, a mejorar sustancialmente las comunicaciones. La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), con sus eficientes equipos técnicos, junto al personal antártico, coordinó estas tareas.

Por una parte, dos empresas de telefonía móvil, Telefónica y CTI, instalaron antenas para prestar el servicio en las bases Esperanza y Marambio, siendo éstas las primeras bases de toda la Antártida en gozar del mismo. Corría el año 1998…18 años después, en 2006, la empresa OI de Brasil instaló por primera vez telefonía móvil en una de las bases brasileras. Argentina fue claramente líder.

En el caso de la Base Marambio, se instaló además una antena satelital, teléfonos públicos, líneas directas y un canal de datos para videoconferencias. Lucent donó una central digital con 100 líneas telefónicas. La empresa CTI instaló la antena y central de comunicaciones móviles junto a decenas de líneas. Movicom, una red de trunking para las tareas operativas en toda la base. Keytech, un equipo de videoconferencias conectado a la sede de la Fuerza Aérea. Impsat, una enorme antena con conexión de datos, y DirecTV una antena para televisión satelital. En la Base Orcadas se instaló telefonía móvil satelital, sistemas de datos, computadoras, televisores, transceptores HF y equipos VHF para las frecuencias aeronáuticas y marinas. En el caso de la Base Jubany, también los equipos antes descriptos, más televisores y video caseteras para entretenimiento.

En el caso de la Base Esperanza, se instaló también el servicio de telefonía móvil, ampliación de la telefonía básica, televisión satelital, computadoras, equipos de radio comunicaciones. En las Bases San Martín y Belgrano II, equipos de similares características.

Fue una revolución de las comunicaciones que permitió facilitar la calidad de vida del personal de las FFAA, investigadores y científicos, además de familias, como en el caso de la Base Esperanza, en donde existe una escuela para los niños que viven allí con sus familias.

La primera llamada de telefonía móvil desde la Antártida al continente

En el viaje inaugural de la primera etapa de implementación del Plan de Infraestructura, que hice acompañado de muchos de los directivos de las empresas que se sumaron al proyecto, llamé al presidente Menem para informarle de los avances. Se alegró mucho, en especial cuando lo puse al tanto de que los teléfonos móviles y fijos nuevos permitirían al personal allí asignado poder tener contacto de modo permanente con sus familias.

El 10 de junio de 1998 se realizó de manera formal la primera llamada telefónica desde un teléfono móvil de la Antártida al continente.

La segunda Base que tuvo telefonía móvil fue Base Esperanza, cuyo jefe efectuó la primera llamada móvil apenas la empresa Telefónica de Argentina puso en funcionamiento el servicio, el 26 de abril de 1999. Todos esos equipos debieron ser enviados, junto al personal a cargo de su instalación y puesta en funcionamiento, en el rompehielos ARA Almirante Irízar.

Adicionalmente, Radio Nacional, bajo la eficiente dirección de Julio Marbiz, “el señor Cosquín”, instrumentó la mejora de la Radio Nacional “Arcángel San Gabriel” en la Base Esperanza.

Todo ello fue claramente un enorme avance para la presencia antártica argentina y para el fortalecimiento de sus derechos. En este rubro, nuestro país se convirtió en el líder en la calidad y disponibilidad de las comunicaciones en todo el continente antártico.

Hace pocos años, en las dos bases argentinas Marambio (en 2017) y Esperanza (en 2018) se efectuó el recambio tecnológico necesario, y actualmente ambas cuentan con tecnología 4G, demostrando cómo la causa antártica involucra no solo a los gobiernos sino también a las empresas.

La Política Nacional Antártica, que aprobó el Presidente Menem en 1990, se había cumplido con creces.

*Por German Luis Kammerath

Ex Secretario de Comunicaciones





Noticias relacionadas