Rodolfo Daer: “La cuarta revolución industrial comenzó a instalarse en nuestro país”

El titular del sindicato de la Alimentación, Rodolfo Daer, opinó que se tiene que abrir la discusión de un nuevo contrato laboral “para que esos robots que reemplacen a los trabajadores sean las que paguen la seguridad social”.

En conversación con El Destape Radio mencionó que “las fábricas que incorporan los robots tienen una alta productividad. Hay que abrir la discusión de un nuevo contrato laboral para que esos robots que reemplacen a los trabajadores sean las que paguen la seguridad social…un posible achicamiento de las jornadas laborales. La cuarta revolución industrial comenzó a instalarse en nuestro país”.

A su vez, al referirse a la política alimentaria del Gobierno contra el hambre y el paquete de medidas económicas, dijo que son iniciativas “para detener la caída estrepitosa de nuestro país a raíz de las políticas económicas de Macri, que destruyó el tejido económico y social del país por su encono contra el peronismo”.

Por otro lado, y para concluir, expuso que “hay gremios industriales que están paralizados que no tienen capacidad de negociación. Hay otros gremios que sí tienen capacidad de negociación. Es correcta la postura del Gobierno con las sumas no remunerativas. Lo necesario es que los salarios no terminen perdiendo contra la inflación”.

