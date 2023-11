Rodríguez deslizó ‘presiones’ en la postergación de la investigación del préstamo a Macri

Alejandro «Topo» Rodríguez / Foto: Prensa.

El diputado de Consenso Federal Alejandro «Topo» Rodríguez dijo este lunes que «llama la atención» que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su Oficina de Evaluación Independiente (OEI) «no informen los motivos» de la postergación del arribo al país de la misión del organismo que evaluaría el préstamo otorgado en el 2018 al gobierno de Mauricio Macri y deslizó que pudo haber existido «algún tipo de presión» para obstaculizar el avance de esa investigación.

«Aquí ⁦@MarianoBoettner ⁩ en @Infobae confirma lo que habíamos adelantado el fin de semana: no llegó la misión del FMI (OEI) que debía comenzar hoy a evaluar el stand by otorgado a ⁦@mauriciomacri. Patean todo para el año próximo y no dan motivos», escribió Rodríguez en su cuenta de la red social X.

Postergación sospechosa

En relación a la información publicada por Infobae, Rodríguez dijo a Télam que «llama la atención que el Fondo Monetario Internacional y la Oficina de Evaluación Independiente de ese organismo, no informan los motivos por los cuales no iniciaron hoy mismo el trabajo de investigación que habían anunciado que se iba a iniciar y postergan sin fecha de inicio el trabajo«.

El diputado nacional evaluó que «no hay que descartar que la Oficina de Evaluación Independiente haya tenido algún tipo de presión o de indicación de parte del mismo directorio del Fondo Monetario Internacional«.

«Yo no lo descarto, por supuesto que no tengo elementos para asegurarlo, pero no habría que descartarlo», agregó.

Rodríguez apoyó su hipótesis en el «contexto político muy particular» que vive el país «ya que (el expresidente, Mauricio) Macri es el nuevo aliado del gobierno entrante y (el exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central del gobierno de Cambiemos) Luis ‘ Toto’ Caputo será el mandamás de la economía y las finanzas en Argentina«.

En esa línea agregó que «ambos, Macri y Caputo, son responsables de la fuga de capitales en Argentina. Por eso es lamentable, además de llamativo, que la Oficina de Evaluación Independiente no haya comenzado como corresponde y como se había comprometido esa investigación hoy mismo».

Rodríguez recordó que el mega crédito otorgado al gobierno de Macri en 2018 fue un «préstamo definido por razones directamente políticas por un monto de hasta u$s 50.000 millones y que, según indican distintos informes con rigurosidad técnica y profesional, buena parte de ese préstamo habría sido utilizado para la fuga de capitales«.

El legislador había puesto en duda ayer domingo que se vaya a iniciar hoy la misión que la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI tenía previsto hacer para determinar si los u$s 50.000 millones otorgados en 2018 por el organismo internacional al gobierno de Mauricio Macri «se hubieren destinado a financiar salidas considerables o continuas de capitales» al exterior.

Una salida de capitales documentada

También había señalado que un informe realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), incluido en un documento confeccionado en 2021 por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) acerca del Acuerdo Stand-By entre la Argentina y el FMI, se refería a que «la etapa de aceleración de salida de capitales» se dio «a partir de mayo de 2018» y que la «fuga de capitales llegó a u$s 45.100 millones».

A esos reportes se sumó, sostuvo Rodríguez, un informe oficial realizado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación (AGN) en mayo de 2023, que señaló que durante el período 2016-2019 «se exacerbó la salida de capitales, en consonancia con la relajación de los controles existentes en los años anteriores a la firma del Acuerdo Stand By» entre el gobierno de Macri y el FMI.

«La salida de capitales observada en el período auditado puede considerarse significativa ya que alcanza el máximo de la década y el máximo del período de flexibilización de las regulaciones cambiarias (2016-2019), además de registrar valores por encima de la tendencia», agregó.