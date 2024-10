Rodríguez dió detalles del encuentro de la CGT con el gobierno: «Fue una buena reunión»

El secretario adjunto de la CGT y titular de UPCN, Andrés Rodríguez, dió detalles este martes sobre la reunión llevada a cabo el día de ayer entre la central obrera y funcionarios del gobierno de Javier Milei en la Casa Rosada.

Rodríguez, calificó como “una buena reunión, cordial” al encuentro y detalló que estuvieron presentes el Jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, así como el asesor presidencial, Santiago Caputo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

El dirigente estatal relató que a la reunión acudió “una representación clara de la conducción de la CGT” y que allí se plantearon “varios de los temas que están en danza y que nos preocupan, como la conflictividad que se está dando en el ámbito universitario por los sueldos de docentes y nodocentes, o el caso del transporte, donde la UTA viene negociando salarios hace mucho tiempo pero sin resultado, también el caso particular de los aeronáuticos por el tema de Aerolíneas Argentinas”, relató.

Asimismo, reconoció que los funcionarios “prometieron tratar de encauzar todos estos temas con algún tipo de propuesta, que es lo que nosotros reclamamos, que no hay propuestas por lo menos para debatirlas, estemos o no de acuerdo”, explicó en diálogo con AM 530.

También se trataron otros temas como la reglamentación de la Ley de Bases “y del artículo que habla sobre los bloqueos sindicales”, subrayó. La CGT pidió que se reglamente la ley, ya que el estado actual de la norma, “da lugar a una judicialización bastante peligrosa”, y contó que desde el Ejecutivo se comprometieron a “formar una comisión técnica donde se va a redactar un borrador que será analizada por los sectores para ver si lo podemos aprobar”, remarcó.

Rodríguez manifestó que el gobierno y la CGT avanzan en la constitución de una mesa de diálogo tripartita, entre el sector empresarial, la representación de los trabajadores y el Poder Ejecutivo, “pero esto es mucho más general y tiene que ver con cuestiones estructurales que veremos cómo se pueden plantear”, aclaró.

El gremialista ratificó el acompañamiento de la CGT a la Marcha Federal Universitaria y afirmó que la central obrera está en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas, “se tienen que agotar las instancias propias con las representaciones del trabajo y buscar allí un punto de equilibrio y una negociación. No consideramos que la salida sea privatizarla”, enfatizó.

Por otra parte, se refirió a la relación de la CGT con el asesor presidencial, Santiago Caputo, y admitió que, desde la entidad obrera “veníamos hace un tiempo conversando con él” y consideró que, “es una persona de palabra que cuando se logra coincidir en algo, lo cumple”, reconoció.

En esa línea, contó que fue Caputo quien frenó el avance de las modificaciones a la Ley de Asociaciones Sindicales en la Cámara de Diputados de la Nación, “él no está de acuerdo con modificar la ley y ordenó a los diputados de La Libertad Avanza que no participen de la Comisión de Legislación del Trabajo” y ponderó que el asesor de Milei, “hasta ahora no ha demostrado tener una posición antisindical”, destacó.