Rodríguez Larreta confirmó que hay un rebrote de coronavirus y advirtió por las camas de terapia

Sin medias tintas, Rodríguez Larreta admitió en conferencia de prensa que “estamos ante un rebrote” y llamó a los porteños a extremar las precauciones porque, aunque por el momento el nivel de ocupación del sistema sanitario es bajo, “se espera que en las próximas semanas suba la cantidad de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) ocupadas”.

“Hace un mes teníamos un promedio de 700 casos nuevos diarios, hoy ya estamos superando los mil casos diarios con picos de más de 1400 como el del sábado pasado”, graficó el jefe de Gobierno porteño y detalló, “pasamos de un R de 0,92 a 1,10, esto es la tasa de contagiosidad, es decir que hoy cada contagiado contagia a más de una persona y eso significa que va aumentar todavía más”.

Rodríguez Larreta explicó que la ocupación de camas de UTI se encuentra en el 30% pero “es de prever que esta suba de los contagios se traduzca en la próximas semanas en un aumento del uso de las camas”.

Aunque señaló que este rebrote “nos agarra mejor preparados, con el sistema público adaptado, con la readecuación del espacio público para que haya más actividades al aire libre, con costumbres adoptadas, con la experiencia de lo que nos sucedió el año pasado y de lo que está sucediendo en otras ciudades del mundo y la región”, Rodríguez Larreta llamó a no relajarse y mantener todos los cuidados preventivos para evitar contagios.

Y anunció que desde hoy mismo podrán empadronarse quienes tienen entre 75 y 79 para vacunarse contra el coronavirus mientras quienes tienen entre 70 y 74 podrán hacerlo a partir del próximo jueves a las 6 de la mañana.

Para hacerlo deben ingresar a la página del gobierno de la ciudad o bien vía WhatsApp (1150500147) a través del bot del gobierno porteño.

Rodríguez Larreta recordó además que la inscripción no cierra para nadie. El que se haya abierto esta nueva instancia no significa que los mayores de 80, docentes o trabajadores de la Salud que hasta el momento no se hubieran inscripto no puedan hacerlo. Cada instancia de inscripción sigue abierta, sólo se van sumando nuevos grupos a la campaña de vacunación.

Y concluyó: “Mientras avanzamos con la vacunación la mejor barrera para contener el avance del virus es seguir apelando a la responsabilidad individual de cada uno”.