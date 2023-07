Rodríguez Larreta cuestionó a Franco Rinaldi y habló de Jorge Macri: «Está en desacuerdo»

El precandidato a Presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, se metió en la polémica por los dichos de Franco Rinaldi, precandidato a diputado por la lista de Jorge Macri. «Estoy profundamente en desacuerdo. No nos representan», dijo en una entrevista radial luego de que le reprodujeran las declaraciones peyorativas que hizo el experto en aviación sobre el Barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires.

Metido de lleno en la interna con Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño dio a conocer su postura un día después de que la UCR de ese distrito presentara un escrito ante la Junta Electoral para forzar la declinación de la candidatura de Rinaldi como cabeza de la lista «Vayamos por más», encabezada por el actual ministro de Gobierno porteño y primo del expresidente Mauricio Macri.

La polémica en el seno del sello cambiemita porteño ocurrió luego de que se viralizara una serie de declaraciones que realizó Franco Rinaldi en su programa vía streaming y que fueron tildadas de racistas, homófobas y misóginas del politólogo, generando el repudio generalizado en gran parte del arco político, social y mediático.

Horacio Rodríguez Larreta.

Qué dijo Rodríguez Larreta sobre los dichos de Rinaldi

«Estoy totalmente en desacuerdo con estos dichos, totalmente en desacuerdo. No nos representan, no me representa y además, no solo lo digo, el trabajo que hemos hecho para mejorar la vida de la gente que vive en todos los barrios vulnerables de la Ciudad, incluido la 31, es histórico, nunca se había hecho», puntualizó Horacio Rodríguez Larreta en el programa Sábado Tempranísimo de radio Mitre.

«Pero repito, estoy profundamente en desacuerdo con todos estos dichos. Lo escuché a Jorge Macri también estar en desacuerdo, lo digo, nobleza obliga», agregó el precandidato presidencial en un intento de respaldar a quien competirá desde Juntos por el Cambio por la jefatura porteña en las elecciones primarias del 13 de agosto.

Al ser consultado sobre el pedido sacar a Rinaldi de la nómina de Jorge Macri, impulsado por la candidata a diputada nacional de la UCR porteña, Mariela Coletta (la segunda en la lista de Rodríguez Larreta), el jefe de Gobierno se desligó del asunto y apuntó: «No es un funcionario de la Ciudad. No estoy de acuerdo con sus dichos, hay un Comité Electoral, no sé cómo se llama, Consejo Electoral, que define las listas».

Por último, el mandamás porteño se refirió al caso del periodista Fernando Niembro, que fue sacado de una lista de Mauricio Macri en 2015 luego del escándalo por una denuncia de lavado de dinero. «No recuerdo bien la situación, entiendo que hubo una denuncia. Acá hubo un tema de sus dichos que yo, vuelvo a decir, estoy profundamente en desacuerdo, está muy mal«, cerró.

Franco Rinaldi y Jorge Macri.

Jorge Macri respaldó a Franco Rinaldi

En los últimos días trascendió un video en el que el politólogo precandidato a diputado nacional, Franco Rinaldi, declara peyorativamente contra los gays y los pobres. «¿O los matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran?”, dice en el recorte de su programa transmitido vía streaming. Más adelante se pregunta: «¿Qué hago con la Villa 31?. Es un problema complicado. Lanzallamas».

En medio de la intensa campaña por las PASO, las declaraciones del primero en la lista del precandidato a jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, generaron un repudio generalizado. Ante esto, el primo de Mauricio Macri reconoció que «sin ninguna duda, ha cambiado el paradigma» del humor y que ahora son «tiempos distintos». En ese sentido, afirmó que no hace y no comparte «ese tipo de humor».

Sin embargo, respaldó a Rinaldi: «También creo que sus disculpas son sinceras. Hoy hablé con él varias veces y sé que se está disculpando del corazón. Hay un aprendizaje en él. Yo me quedo con esa parte». Por último apuntó contra el pedido de remoción de Rinaldi, y señaló que «hay una postura de la UCR», que no quiere que él sea «precandidato a jefe de Gobierno porteño» a pesar de «cumplir con los requisitos». «Hay un mecanismo de sectores, que no sé quiénes son, que prefieren que la gente no elija”, cerró.

Rodríguez Larreta rechazó los cuestionamientos de Patricia Bullrich

Rodríguez Larreta rechazó los cuestionamientos de su rival en la interna opositora, Patricia Bullrich, y afirmó que «la firmeza que vale es la de los hechos, no la de los gritos». «Estoy convencido de que la Argentina quiere un cambio en serio, duradero, que se mantenga en el tiempo, quiere acción, hechos, basta de peleas, agresiones, de que el que no piensa como uno es un enemigo«, sostuvo el jefe de Gobierno porteño.

En declaraciones radiales, el referente del PRO remarcó que «la firmeza que vale es la de los hechos, no la de los gritos», indicó, y añadió: «Yo gobierno todos los días. Para pelearse, para la pirotecnia se necesitan dos y yo no entro en eso».

En ese sentido, el aspirante al Sillón de Rivadavia subrayó que «para cambiarle la vida a la gente se necesita construir una mayoría sólida que apruebe en el Congreso un cambio profundo en cada uno de los temas y que se mantenga en el tiempo». «Dada la gravedad de la situación, tener formación económica vale mucho, porque la crisis es dramática», agregó.

Al ser consultado sobre el dólar, el jefe de Gobierno porteño destacó que «el cepo hay que sacarlo», aunque advirtió sobre las consecuencias que traería removerlo de manera brusca.»Si lo hacés el primer día, el dólar se va a 5 mil pesos y la pobreza sube un 20%. Hay que unificar el tipo de cambio, pero hacerlo el primer día no existe», planteó.

Tras indicar que no entra en «la especulación de encuestas», Rodríguez Larreta también se refirió a los cortes de calles, un tema recurrente en la agenda porteña: «Para reducir los piquetes hay que sacar a los intermediarios de los planes sociales: ésa es la solución».