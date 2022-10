Rodríguez Larreta le respondió a Macri y deslizó su intención de ir a las PASO: “El apoyo importante es el de la gente”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri –quien dijo que respaldará como candidato a quien «garantice el cambio»– y aclaró que para él, «el apoyo importante es el de la gente». Una frase que pareció indicar que más allá de tener o no el aval del líder del PRO, buscaría competir en las PASO de 2023 dentro de su espacio.

«Yo creo que el verdadero cambio es el hacer, que es lo que estamos haciendo acá en la Ciudad: bajar el delito, defender las escuelas abiertas, luchar contra el cambio climático como estamos haciendo. Ése es el cambio que vale», sostuvo el dirigente de Juntos por el Cambio al ser consultado por las declaraciones del expresidente.

Y siguió: “En cuanto al apoyo, también. El apoyo importante es el de la gente”, remarcó Rodriguez Larreta en la conferencia de prensa de la Cumbre C40 de alcaldes contra el cambio climático. «Trabajamos por el bienestar de los millones de argentinos que viven, estudian, trabajan en la Ciudad. Ese es el apoyo que realmente vale«, agregó.

Con estas palabras el alcalde porteño le respondió al ex jefe de Estado, quien días atrás habló sobre la interna del partido amarillo entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich como principales aspirantes a disputar las elecciones de 2023: «Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer, y, si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar. Si no estoy seguro que hay una marcada diferencia no voy a pedir el voto por uno, creo en la sabiduría de la gente», afirmó el ex presidente en una entrevista con el diario español ABC.

La respuesta del jefe de Gobierno de la Ciudad puede interpretarse como una declaración de que, independientemente de si tiene o no el apoyo de Macri, buscaría ser candidato el año próximo y que sea en la instancia de las Primarias donde se defina quién tiene el apoyo de la gente, al que Rodríguez Larreta apunta.

“Horacio siempre dice que el candidato va a salir de una PASO, quienes quieran presentarse son libres de hacerlo y el candidato saldrá de esa elección”, aclararon desde su entorno ante la consulta de PERFIL. Respecto de su vínculo con el expresidente, aseguraron que la relación es buena: “Siempre hay diálogo”, dijeron.

En la conferencia de prensa, el mandatario porteño consideró además que «la Argentina necesita diálogo democrático, búsqueda de consensos, discusiones y disensos sanos y respetuosos».

«Todo lo que podamos hacer para que a la Argentina le vaya mejor; siempre voy a estar trabajando de ese lado», subrayó.

