Rodríguez Larreta: «No hay ninguna posibilidad de que yo integre un gobierno kirchnerista»

En medio de las tensiones de Juntos por el Cambio (JxC) de cara al balotaje, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brinda una conferencia de prensa este miércoles 25 de octubre donde anticipó su posicionamiento en la segunda vuelta en la cual se enfrentarán Javier Milei (por La Libertad Avanza) y Sergio Massa (Unión por la Patria).

«El fin de semana fue una gran derrota. Son días difíciles para todos los argentinos. Son días de incertidumbre, problemas que día a día se van agravando. La inflación nos está matando a todos, la inseguridad que no deja dormir, nuestros hijos salen a la noche y es un drama, la educación muy debilitada, trabajo es imposible de conseguir», comenzó diciendo Horacio Rodríguez Larrteta.

El resultado del domingo, dijo el jefe de Gobierno porteño, «nos pone a todos los argentinos frente a un dilema». «Y yo quiero ser bien claro: las dos opciones que tenemos para el balotaje son muy malas para todos los argentinos, y es nuestro deber defendernos. Porque lo que viene es más dolor y más angustia, y eso lo dije durante toda la campaña. He sido totalmente coherente, no cambié ni un centímetro», aseguró.

El anuncio se produjo desde la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en la calle Uspallata 3160. «No vamos a apoyar al kirchnerismo ni tampoco un salto al vacío», resumió el funcionario.

Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta sobre Sergio Massa

Massa, opinó, «es la reelección del populismo kirchnerista, del desastre de este gobierno, de seguir con la hiperinflación».

«Además sigue dándole a la maquinita, regalando pesos que cada día valen menos. Es darle la educación a los sindicalistas, a los Baradel, a cerrar escuelas, a los que adoctrinan políticamente. Es seguir viviendo con miedo, vivir en un país tomado por las mafias, como zonas enteras de la Argentina. Además es parche tras parche y después más parche. Todo es improvisación y cada día estamos peor», dijo.

En ese sentido, recordó todas las veces que se enfrentó con el oficialismo: «Me sacaron la coparticipación y me enfrenté, fui a la Corte. Me cerraron las escuelas, me la banqué, mantuvimos las escuelas abiertas y les ganamos en la Corte también. Siempre me voy a enfrentar con el kirchnerismo».

Rodríguez Larreta también aclaró que no hay ninguna posibilidad de que se sume a Unión por la Patria. «Quiero terminar con una fake news. No hay ninguna posibilidad de que yo integre un gobierno kirchnerista. Ninguna posibilidad», dijo. Y sumó: «Porque yo no me rindo ante la posibilidad de construir un país diferente con valores que estoy seguro que compartimos con millones de argentinos que son totalmente los opuestos a los que representa el kirchnerismo».

«Yo voy a seguir trabajando incansablemente siempre para lograr llegar a esos valores. Siempre estuve y voy a estar en contra del kirchnerismo. Ha sido un gran desastre para la Argentina».

Rodríguez Larreta sobre Milei: «Es un salto al vacío»

«Milei es un nuevo populismo, es un salto al vacío y yo no creo en nada de lo que propone», manifestó el ex precandidato a presidente.

En ese punto, detalló sobre las propuestas de Javier Milei: «No creo en la venta libre de armas; no creo en la venta de órganos, es un desastre; no creo en la dolarización sin dólares que nos va a dar más inflación y más pobreza; no creo en la educación de los vouchers que son para unos sí y para otros no; no creo en los ataques, a la prensa, a la Iglesia Católica, al Vaticano… No creo en eso».

Javier Milei, consideró, «está en los bordes de la democracia». «Las ideas son malas, son ideas peligrosas. Además, agravadas por las formas. «Construyó su carrera en base a la agresión y yo no creo que sea lo que la Argentina necesita. Basta de agresiones. Porque los que en el mundo eligieron el camino de la agresión fracasaron», dijo.

«Esto de las agresiones no es personal, para nada. El tipo de mí dijo cualquier disparate. Creo que lo más suave, lo más elegante, me trató de rata, me dijo que me iba a pisar con una silla de ruedas y que me iba a matar. Ahora, si yo creyese que es bueno para el país lo apoyaría igual, por más que haya dicho lo que sea. El problema es que no es bueno para el país», insistió.

«Por eso es que no puedo acompañar a ningún candidato que lastime a los argentinos. Tenemos que salir de esa trampa de elegir entre dos opciones catastróficas», siguió.

Ruptura de Juntos por el Cambio: «Voy a pelear siempre para sostener la coalición lo más grande posible», dijo Rodríguez Larreta

En palabras del dirigente de Juntos por el Cambio, más allá de los dos candidatos «hay una tercera alternativa que es la más importante: trabajar para sostener a Juntos por el Cambio lo más grande y lo más fuerte posible para ser oposición, para ser una oposición sólida que defienda a los argentinos, al bolsillo, la seguridad, la vida y la educación».

«Yo sé que se habló de tensiones, de rupturas, de peleas, pero todo eso no suma nada. Porque cada diputado, senador, dirigente que podamos mantener dentro de nuestra coalición es un freno más grande para cuidar y defender a los argentinos de cualquiera de estas dos alternativas que sea presidente», dijo.

«Y sé que además es lo que elige la mayoría de los integrantes de JxC, gran parte del PRO, la escuché recién a María Eugenia Vidal, con quien coincido una vez más como muchas veces; el radicalismo ya se pronunció; la Coalición Cívica; Confianza Pública con Graciela Ocaña; Miguel Pichetto, el Peronismo Republicano… Somos muchos los que priorizamos que tenemos que estar juntos y esta es la mejor posición para estar juntos y defender a los argentinos», sostuvo sobre su posicionamiento de cara al balotaje el 19 de noviembre.

Además, adelantó, los gobernadores «la mayoría también en la misma posición».

«Apoyé a Patricia hasta el final, perdí la elección y me la banqué»

«Yo estoy acá y siempre voy a estar para poner la cara y el cuerpo para defender mi visión del país, mi convicción. Y con esa convicción perdí la elección y me la banqué, acepté la derrota con la mayor humildad posible», dijo Rodríguez Larreta en otro tramo de su conferencia de prensa.

«Y la apoyé a Patricia hasta el final. Incluso acepté su ofrecimiento de ser el jefe de Gabinete si ganaba. Ese es el apoyo», señaló. «Y siempre estuve sin especulaciones, sin cálculos. Yo honro mi compromiso, lo que dije antes lo sostengo», agregó.

Distanciándose de la ex candidata de Juntos por el Cambio, expresó: «No vengan con eso de que no elegir termina siendo funcional para uno u otro. No, los dos son malos para la Argentina. Lo que es funcional es lo que está pasando hoy, que es pelearnos entre nosotros mientras los argentinos sufren».

En la misma línea, también marcó diferencias con Bullrich: «Sí quiero aclarar que esto que digo es mi posición personal. El voto es de la gente, cada uno elige libremente qué hacer con su voto en el balotaje. Yo no me creo eso de que los argentinos van a votar lo que yo les diga a los que a mí me votaron, no tiene nada que ver».

«Y mucho menos en esto de dar libertad de acción. ¿Qué quiere decir, que nosotros somos el dueño de la libertad de la gente? Un disparate. Yo no le voy a decir a nadie que vote entre seguir con el kirchnerismo o el salto al vacío», planteó.

Se rompe el PRO: Larreta mantendrá la neutralidad de cara al balotaje

Desde el entorno del larretismo ya adelantaron que el alcalde porteño va a mantener la neutralidad en el balotaje, una postura diferente a la que tomaron algunos referentes del PRO como Javier Iguacel y Waldo Wolff, quienes adelantaron que apoyarán al libertario.

Las declaraciones del jefe de Gobierno porteño tienen lugar después de que la titular del PRO, Patricia Bullrich, pronunciara esta tarde su respaldo al líder de La Libertad Avanza (LLA) para enfrentar a Massa el 19 de noviembre, una decisión de la cual despegó al expresidente Mauricio Macri.

Rodríguez Larreta fue criticado y duramente insultado en múltiples oportunidades por el diputado de LLA, a quien incluso acusó de difundir su historia clínica. Si bien el exprecandidato presidencial está en contra de respaldarlo para el balotaje, tampoco está impulsando apoyar a Massa, y fuentes cercanas al dirigente han dicho que esta versión es «una operación».

Noticia en desarrollo…

MB CP